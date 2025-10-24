#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Σε χαμηλό πέντε μηνών υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Οκτώβριο

Η τελική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Οκτώβριο έπεσε στις 53,6 μονάδες από 55,1 τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 17:59

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Οκτώβριο σε χαμηλό πεντάμηνου, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τις επίμονα υψηλές τιμές και τον αντίκτυπό τους στα οικονομικά των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, η τελική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Οκτώβριο έπεσε στις 53,6 μονάδες από 55,1 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με την προκαταρκτική μέτρηση. 

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης τρεχουσών οικονομικών συνθηκών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3,9% τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, περισσότερο από το 3,7% που περίμεναν έναν μήνα πριν. Την ίδια στιγμή αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,6% τον επόμενο χρόνο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 4,7% του προηγούμενου μήνα.

«Γενικά, οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται λίγες ουσιαστικές αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα· ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές παραμένουν στην κορυφή των ανησυχιών τους», δήλωσε η Τζοάν Σιού,

