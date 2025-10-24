Ζημίες €967 εκατ. για την Porsche το τρίτο τρίμηνο

Η Porsche ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υπέστη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη λειτουργική ζημία στο τρίτο τρίμηνο.

Ο γερμανός κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων επιχειρεί να αλλάξει στρατηγική για τα ηλεκτρικά οχήματα και προσπαθεί να ανακόψει την πτώση των πωλήσεων στην κορυφαία αγορά του, την Κίνα.

Η λειτουργική ζημία της εταιρείας ανήλθε σε 967 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο έναντι κερδών 974 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι αναλυτές προέβλεπαν λειτουργική ζημία 611 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου.

«Αναμένουμε το 2025 να αποτελέσει το ναδίρ πριν από μια αξιοσημείωτη βελτίωση για την Porsche από το 2026 και έπειτα», δήλωσε ο CFO της Porsche, Γιόκεν Μπρέκεν, προειδοποιώντας ότι απαιτούνται «λύσεις μεγάλης κλίμακας» στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Porsche έχει μειώσει τους στόχους της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και έχει ακυρώσει το πρόγραμμα κατασκευής δικών της μπαταριών. Μεταξύ των αλλαγών στα σχέδια για τα ηλεκτρονικά οχήματα, μια νέα σειρά οχημάτων τύπου SUV, που επρόκειτο να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά, θα είναι τελικά διαθέσιμη μόνο με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα κίνησης.