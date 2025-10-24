#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο ινδικός πετρελαϊκός κολοσσός Reliance συμμορφώνεται με τις κυρώσεις στη Ρωσία

Η Reliance έχει συνάψει μακροχρόνια συμφωνία με τη μεγάλη ρωσική εταιρεία Rosneft για αγορά 500.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 19:53

Η εταιρεία Reliance Industries Ltd, που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, ενώ θα διατηρήσει τις σχέσεις της με τους σημερινούς προμηθευτές πετρελαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Η Reliance, η οποία ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Μουκές Αμπανί και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο στον κόσμο συγκρότημα διυλιστηρίων στην πόλη Τζαμναγκάρ στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ, έχει συνάψει μακροχρόνια συμφωνία με τη μεγάλη ρωσική εταιρεία Rosneft για αγορά 500.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.

Το διυλιστήριο αγοράζει επίσης ρωσικό πετρέλαιο από μεσάζοντες.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στοχοποίησαν τις εταιρείες Lukoil και Rosneft που είναι οι δυο μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου της Ρωσίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

