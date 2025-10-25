Η Moodys χτύπησε τη Γαλλία με υποβάθμιση προοπτικής

Η Moody’s Ratings υποβάθμισε την προοπτική πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από σταθερή σε αρνητική, εντείνοντας τις προειδοποιήσεις για τα δημόσια οικονομικά της χώρας, καθώς η αποδυναμωμένη κυβέρνηση δυσκολεύεται να περάσει τον προϋπολογισμό.

«Η απόφαση να αλλάξει η προοπτική σε αρνητική αντανακλά τον αυξημένο κίνδυνο ότι η κατακερματισμένη πολιτική σκηνή της χώρας θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των νομοθετικών θεσμών της Γαλλίας», σημείωσε ο οίκος. «Αυτή η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να δυσχεράνει την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει βασικές πολιτικές προκλήσεις, όπως το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, το αυξανόμενο βάρος του χρέους και η διαρκής αύξηση του κόστους δανεισμού».

Η αξιολόγηση της Γαλλίας από τη Moody’s παραμένει στο Aa3, επτά βαθμίδες πάνω από τα «σκουπίδια» (junk), σε επίπεδο ανάλογο με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τσεχική Δημοκρατία.

Η Γαλλία έχει υποστεί σειρά υποβαθμίσεων τις τελευταίες εβδομάδες, περιλαμβανομένων υποβαθμίσεων αξιολόγησης από S&P, Fitch και DBRS, καθώς η μακροχρόνια πολιτική αναταραχή εντείνεται και ενέχει τον κίνδυνο μετατροπής σε κρίση δημοσίων οικονομικών.

Η Moody’s προειδοποίησε ότι αν η αναστολή της μεταρρύθμισης στο ασφαλιστικό— που αυξάνει το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη — διαρκέσει πέρα από μερικά χρόνια, θα εντείνει τις δημοσιονομικές προκλήσεις και θα βλάψει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Ακόμη και μετά την αναστολή της μεταρρύθμισης, ο Λεκόρνου παραμένει ευάλωτος, καθώς οι Σοσιαλιστές, στους οποίους στηρίζεται για να παραμείνει στην εξουσία, απειλούν να συμμετάσχουν σε ψηφοφορίες μομφής εάν η κυβέρνηση δεν κάνει περαιτέρω υποχωρήσεις στον προϋπολογισμό του 2026. Οι βασικές απαιτήσεις τους περιλαμβάνουν μικρότερες περικοπές δαπανών και σημαντική αύξηση της φορολογίας για τους πλούσιους και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο Λεκόρνου έχει εγκαταλείψει τη χρήση ενός συνταγματικού εργαλείου γνωστού ως Άρθρο 49.3, το οποίο προηγούμενες κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν για να παρακάμψουν τις ψηφοφορίες στον προϋπολογισμό όταν δεν είχαν απόλυτη πλειοψηφία. Δεν είναι σαφές κατά πόσο οι διαιρεμένοι βουλευτές θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε νομοσχέδιο σε μια περίοδο που απαιτούνται μη δημοφιλείς περικοπές δαπανών ή αυξήσεις φόρων για να ελεγχθεί το ανεξέλεγκτο έλλειμμα.

Το αρχικό νομοσχέδιο που υπέβαλε ο Λεκόρνου αυτόν τον μήνα στο Κοινοβούλιο στοχεύει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ από 5,4% φέτος. Ωστόσο, δήλωσε ότι οι βουλευτές έχουν περιθώριο διαπραγμάτευσης ενός ευρύτερου στόχου, εφόσον το έλλειμμα παραμείνει κάτω από 5% και η Γαλλία εξακολουθεί να μπορεί να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο της τάξης του 3% έως το 2029.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάντ Λεσκύρ, δήλωσε μετά την απόφαση της Moody’s ότι η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη σε μια «τολμηρή» μείωση του ελλείμματος για την επίτευξη του στόχου του 2029. Η αρνητική προοπτική που έθεσε η Moody’s υπογραμμίζει την «απόλυτη αναγκαιότητα» για συμβιβασμό στον προϋπολογισμό, πρόσθεσε.

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία αναστατώνει τις αγορές ομολόγων

Οι πολιτικές και δημοσιονομικές προκλήσεις από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές τον Ιούνιο του 2024 έχουν προκαλέσει πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας.

Το spread μεταξύ των αποδόσεων 10ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων, ένα στενά παρακολουθούμενο μέτρο κινδύνου, ανέβηκε έως 89 μονάδες βάσης τις τελευταίες εβδομάδες από λιγότερες από 50 πριν από τις πρόωρες εκλογές. Την Παρασκευή έκλεισε στις 81 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ημερών.

Η Moody’s ανέφερε ότι μια περαιτέρω υποβάθμιση της Γαλλίας θα προέκυπτε πιθανότατα από περαιτέρω ενδείξεις ότι η ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίζει τις πιστωτικές προκλήσεις έχει «διαρκώς αποδυναμωθεί». Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί από τη συνεχιζόμενη δυσκολία περιορισμού του ελλείμματος ή από μια διαρκή αναστολή ή αναστροφή δομικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα σε θέματα συντάξεων, όπως ανέφερε ο οίκος.