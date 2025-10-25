#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λούλα ντα Σίλβα: Εχει πάψει να λειτουργεί ο ΟΗΕ

Οι πολυμερείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να προσπαθούν να εμποδίσουν να γίνονται πράγματα όπως αυτά που έγιναν στη Γάζα έχουν σταματήσει να λειτουργούν, επεσήμανε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Λούλα ντα Σίλβα: Εχει πάψει να λειτουργεί ο ΟΗΕ

Δημοσιεύθηκε: 25 Οκτωβρίου 2025 - 11:52

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επέκρινε σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους πολυμερείς θεσμούς, δηλώνοντας ότι έχουν «πάψει να λειτουργούν» και ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα θύματα του πολέμου στη Γάζα.

Οι δηλώσεις του Λούλα έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, ενόψει της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου ο Βραζιλιάνος ηγέτης αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποιος μπορεί να δεχθεί τη γενοκτονία που συνεχίζεται τόσο καιρό στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Λούλα σε δημοσιογράφους ύστερα από τη διμερή συνάντηση με στόχο τη ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι πολυμερείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να προσπαθούν να εμποδίσουν να γίνονται τέτοια πράγματα έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο ΟΗΕ δεν λειτουργούν πλέον», είπε ο Λούλα.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι «για έναν ηγέτη, το περπατά με το κεφάλι ψηλά είναι πιο σημαντικό από ένα βραβείο Νόμπελ», σε μια έμμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λούλα: Επιδιώκει συνάντηση με Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN

Βραζιλία: Ο 80χρονος Λούλα σκοπεύει να διεκδικήσει τέταρτη προεδρική θητεία

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Λούλα

ΠΟΥ: Η παράδοση ιατρικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να καθυστερεί

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο