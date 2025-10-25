#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιρλανδία: Νικήτρια στις προεδρικές εκλογές η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι

Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου, δήλωσε η αντίπαλός της Χέδερ Χάμφρις.

Ιρλανδία: Νικήτρια στις προεδρικές εκλογές η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι

Δημοσιεύθηκε: 25 Οκτωβρίου 2025 - 19:05

Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή, στην Ιρλανδία, καθώς η μοναδική αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ αναγνώρισε την ήττα της.

«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρις.

Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού.

«Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.

