Κρίσιμες κάλπες στην Αργεντινή για τα σχέδια Μιλέι

Οι Αργεντίνοι ψηφίζουν την Κυριακή σε βουλευτικές εκλογές που θα δοκιμάσουν την υποστήριξη προς τις ελεύθερες αγορές και τα αυστηρά μέτρα λιτότητας του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, και θα καθορίσουν εάν έχει την πλειοψηφία που απαιτείται για να συνεχίσει την οικονομική αναμόρφωση της χώρας.

Το κόμμα του Προέδρου, La Libertad Avanza, επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στο Κογκρέσο, προκειμένου να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα του Μιλέι και να διατηρήσει την υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα παρείχε στην Αργεντινή μια σημαντική χρηματοοικονομική ενίσχυση, αλλά απείλησε ότι θα αποσυρθεί εάν ο Μιλέι δεν αποδώσει καλά.

«Μην τα παρατάτε γιατί έχουμε φτάσει στη μέση της διαδρομής», είπε ο Μιλέι στους υποστηρικτές του σε εκδήλωση λήξης της προεκλογικής εκστρατείας στην παραθαλάσσια πόλη Ροσάριο την Πέμπτη. «Είμαστε σε καλό δρόμο».

Στις ενδιάμεσες εκλογές εκλέγεται το ήμισυ της κάτω Βουλής των Αντιπροσώπων της Αργεντινής, δηλαδή 127 έδρες, καθώς και το ένα τρίτο της Γερουσίας, δηλαδή 24 έδρες. Το περονιστικό αντιπολιτευτικό κίνημα κατέχει επί του παρόντος τη μεγαλύτερη μειοψηφία και στα δύο σώματα, ενώ το σχετικά νέο κόμμα του Μιλέι έχει μόνο 37 βουλευτές και έξι γερουσιαστές.

Ο Λευκός Οίκος και ξένοι επενδυτές εντυπωσιάστηκαν από την ικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει σημαντικά τονπληθωρισμό — από 12,8% πριν από την ορκωμοσία του Μιλέι σε 2,1% τον προηγούμενο μήνα — να επιτύχει δημοσιονομικό πλεόνασμα και να θεσπίσει ευρείες ρυθμίσεις απελευθέρωσης της αγοράς. \

Ωστόσο, η δημοτικότητα του Μιλέι έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της δημόσιας δυσαρέσκειας για τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και ενός σκανδάλου διαφθοράς που σχετίζεται με τη δίδυμη αδελφή του, η οποία υπηρετεί και ως επικεφαλής του προσωπικού του, θυμίζει το Reuters.

«Η προσαρμογή του Μιλέι έχει γίνει με προδοσία και σκληρότητα», δήλωσε ο Άξελ Κισιλόφ, κυβερνήτης της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, κατά την εκδήλωση λήξης της προεκλογικής εκστρατείας για τον περονιστικό αντιπολιτευτικό συνασπισμό την Πέμπτη. «Χαίρονται για κάθε θύμα των περικοπών».

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ένα ποσοστό άνω του 35% θα αποτελούσε θετικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση του Μιλέι και θα μπορούσε να του επιτρέψει, μέσω συμμαχιών με άλλα κόμματα, να μπλοκάρει τις προσπάθειες των βουλευτών της αντιπολίτευσης να ακυρώσουν τα βέτο του σε νόμους που, σύμφωνα με τον Μιλέι, απειλούν τη δημοσιονομική ισορροπία της Αργεντινής.

Οι εκλογές θα παρακολουθηθούν στενά από τον Λευκό Οίκο. Η πιθανή βοήθεια 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Τραμπ προς την Αργεντινή περιλαμβάνει μια υπογεγραμμένη σύμβαση swap νομισμάτων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια ενδεχόμενη επιπλέον διευκόλυνση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τα αποτελέσματα, πολλοί αναλυτές προβλέπουν υποτίμηση του πέσο, το οποίο, όπως λένε, έχει υπερτιμηθεί για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Εάν το κόμμα του Μιλέι υποχωρήσει, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο απότομη προσαρμογή της πολιτικής συναλλάγματος.