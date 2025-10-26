Η Novartis κοντά σε συμφωνία εξαγοράς της Avidity Biosciences

Η Novartis βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της βιοτεχνολογικής εταιρείας Avidity Biosciences, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Η Novartis βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Avidity με τίμημα άνω των 70 δολαρίων ανά μετοχή, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμα και την Κυριακή, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο την τελευταία στιγμή.

Εκπρόσωποι των Novartis και Avidity δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η μετοχή της Avidity σημείωσε άνοδο 1,2%, κλείνοντας στα 49,15 δολάρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη, γεγονός που αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν ολοκληρωθεί θα πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό ντιλ στον τομέα της βιοτεχνολογίας, καθώς οι φαρμακευτικοί κολοσσοί αγοράζουν μικρότερες εταιρείες με καινοτόμες τεχνολογίες.

Η Avidity αναπτύσσει πειραματικά φάρμακα για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και μια νευρομυϊκή νόσος γνωστή ως μυοτονική δυστροφία τύπου 1.

Η Novartis, η οποία επικεντρώνεται σε φάρμακα για την καρδιά, τα νεφρά, τον μεταβολισμό, την ανοσολογία, τη νευροεπιστήμη και την ογκολογία, αναζητά τρόπους να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της, καθώς αρκετά από τα βασικά της φάρμακα αντιμετωπίζουν φέτος ανταγωνισμό από γενόσημα.

Η πιθανή αυτή συμφωνία θα είναι η δεύτερη για τη Novartis μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία είχε συμφωνήσει τον Σεπτέμβριο να εξαγοράσει την Tourmaline Bio, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1,4 δισ. δολαρίων.