Νέες κατηγορίες για «πολιτική κατασκοπεία» κατά του Ιμάμογλου

Οι Τούρκοι εισαγγελείς απήγγειλαν νέες κατηγορίες για «πολιτική κατασκοπεία» εναντίον του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κλιμακώνοντας τις νομικές του περιπέτειες. Ο Ιμάμογλου θεωρείται πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θυμίζει το Bloomberg.

Οι αρχές διερευνούν υποτιθέμενες διασυνδέσεις μεταξύ της εκλογικής ομάδας του Ιμάμογλου και ενός επιχειρηματία που συνελήφθη τον Ιούλιο, με την υποψία ότι εργαζόταν για τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από τις εφαρμογές για κινητά του δήμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Ο Ιμάμογλου ανακρίθηκε επί ώρες την Κυριακή σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, ενώ υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) είχαν συγκεντρωθεί έξω, ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο δημοφιλής δήμαρχος, ο οποίος οδήγησε το κόμμα του σε νίκη έναντι του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν στις περσινές δημοτικές εκλογές, τελεί υπό κράτηση από τον Μάρτιο, στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για διαφθορά. Ήταν μεταξύ δεκάδων δημάρχων του CHP που απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους τους τελευταίους μήνες, με ορισμένους δήμους να τελούν πλέον υπό τη διοίκηση επιτρόπων διορισμένων από την κυβέρνηση.

Η διευρυνόμενη δικαστική καταστολή έχει επιβαρύνει τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία και το επενδυτικό κλίμα, εν μέσω ανησυχιών για πολιτική αβεβαιότητα, την ώρα που η κορυφή της οικονομικής διαχείρισης της χώρας επιχειρεί να προβάλει εικόνα σταθερότητας στο πλαίσιο του σχεδίου περιορισμού του πληθωρισμού στο 33%.

Την περασμένη εβδομάδα, τουρκικό δικαστήριο απέρριψε υπόθεση που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην αποπομπή του ηγέτη του CHP. Η απόφαση προσέφερε κάποια ανακούφιση στους επενδυτές, με τις μετοχές και τα ομόλογα να ενισχύονται, ενώ η λίρα περιόρισε τις απώλειές της.