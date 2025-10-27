ΕΚΤ: Αισιόδοξες οι επιχειρήσεις, αλλά φοβούνται τον πληθωρισμό

Οι επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ εμφανίζονται γενικά αισιόδοξες για τις προοπτικές τους, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να κινηθεί υψηλότερα, σύμφωνα με την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων, που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Οπως σημειώνει το Reuters, η ΕΚΤ ανέφερε ότι καθαρό 25% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων παραμένει αισιόδοξο σχετικά με τις εξελίξεις για το επόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τρεις μήνες πριν, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να βλέπουν επιδείνωση στα κέρδη τους.

«Οι μέσες προσδοκίες για τον ετήσιο πληθωρισμό σε ένα έτος παρέμειναν στο 2,5%, ενώ οι προσδοκίες για τρία και πέντε έτη παρέμειναν στο 3,0%», ανέφερε η ΕΚΤ. «Για τον πενταετή ορίζοντα, οι περισσότερες επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για την προοπτική του πληθωρισμού είναι στραμμένοι προς τα πάνω».