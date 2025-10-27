Μπέσεντ: Καταλήξαμε σε «τελική συμφωνία» για το TikTok με την Κίνα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που προβλέπει τη μεταβίβαση της αμερικανικής έκδοσης του TikTok σε νέους ιδιοκτήτες.

«Καταλήξαμε σε μια τελική συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ στο CBS.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, πρόσθεσε: «Καταλήξαμε σε συμφωνία στη Μαδρίτη και πιστεύω ότι, από σήμερα, όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί. Εναπόκειται στους δύο ηγέτες να ολοκληρώσουν την συμφωνία», κατά τη διάρκεια συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στην Κορέα.

Ο Μπέσεντ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά τόνισε ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου — στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι ΗΠΑ και η Κίνα — για μια πιθανή εμπορική συμφωνία που θα συζητηθεί στη συνάντηση Τραμπ–Σι τις επόμενες ημέρες. Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έγιναν έπειτα από το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμφωνία μεταβίβασης του TikTok σε εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, με πλειοψηφία Αμερικανών επενδυτών.

«Δεν συμμετέχω στο εμπορικό σκέλος της συναλλαγής», πρόσθεσε ο Μπέσεντ. «Ο ρόλος μου ήταν να εξασφαλίσω τη συγκατάθεση της κινεζικής πλευράς, και πιστεύω ότι αυτό επιτεύχθηκε με επιτυχία τις τελευταίες δύο ημέρες».

Ο πρώην παραγωγός κοινωνικών μέσων του Τραμπ, Τζακ Άντβεντ, έχει προτείνει τον 19χρονο γιο του Αμερικανού προέδρου, Μπάρον Τραμπ, ως πιθανό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αναφέρει ότι μεταξύ των νέων Αμερικανών επενδυτών συγκαταλέγονται ο Ρούπερτ Μέρντοκ και ο Λάρι Έλισον.

Πώς έφτασαν στη συμφωνία

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής θητείας, ο Τραμπ είχε απειλήσει να απαγορεύσει το TikTok σε αντίποινα για τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα χειρίστηκε την πανδημία του Covid-19. Το Κογκρέσο ψήφισε απαγόρευση της εφαρμογής πριν υπογραφεί σε νόμο τον Απρίλιο του 2024 από τον Τζο Μπάιντεν, όταν ήταν πρόεδρος μεταξύ των δύο θητειών του Τραμπ. Η απαγόρευση επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2025, αλλά παρατάθηκε τέσσερις φορές από τον Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του προσπαθούσε να ολοκληρώσει τη συμφωνία μεταβίβασης.

Η αξία της συμφωνίας εκτιμάται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές θα κατέχουν περίπου 65% της εταιρείας, ενώ η ByteDance και Κινέζοι επενδυτές θα διατηρήσουν λιγότερο από 20%. Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ παραχωρεί τον έλεγχο του αλγορίθμου της εφαρμογής στους νέους επενδυτές, οι οποίοι θα κατέχουν έξι από τις επτά θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο Τραμπ έφτασε την Κυριακή στη Μαλαισία για τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στο πλαίσιο πενθήμερης περιοδείας στην Ασία. Αναμένεται να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις αγορές σόγιας και άλλων γεωργικών προϊόντων από Αμερικανούς παραγωγούς, το εμπορικό ισοζύγιο και την κρίση του φαιντανύλης στις ΗΠΑ, την οποία ο Τραμπ επικαλέστηκε ως αιτιολογία για τους δασμούς του 20% στις κινεζικές εισαγωγές.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr