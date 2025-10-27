Mazda: Κοινοπραξία με την κινεζική Changan για τις εκπομπές άνθρακα στην ΕΕ

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Mazda θα συνεργαστεί με την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία Changan για να μην υποστεί τα πρόστιμα της ΕΕ που αφορούν τις εκπομπές ρύπων των μοντέλων της που διατίθενται στην ΕΕ, αναφέρει το Reuters.

Αρκετές παλαιές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν πιθανά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η στροφή τους προς τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) ήταν πιο αργή από το αναμενόμενο. Ωστόσο, εκείνες με χαμηλότερα μερίδια πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να «ενώσουν» τις εκπομπές τους με τους ηγέτες της κατηγορίας, αγοράζοντας μονάδες απ' αυτούς κι έτσι να μειώσουν τους συνολικούς μέσους όρους τους.

Τα πρόστιμα της ΕΕ, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο, σύμφωνα με τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αρχικά προβλεπόταν να εφαρμοστούν στα επίπεδα εκπομπών άνθρακα του 2025, αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο, τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέκυψε στις πιέσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και επέτρεψε τη συμμόρφωση με βάση τον μέσο όρο των εκπομπών τους για την περίοδο 2025-2027. Η συμφωνία μεταξύ της Mazda και της κοινοπραξίας 50/50 με την Changan ισχύει για το 2025 είναι ανοιχτή και σε άλλους κατασκευαστές μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Προστίθεται σε τέσσερις άλλες κοινοπραξίες που σχηματίστηκαν φέτος, όλες για το 2025, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την Tesla και τη Mercedes-Benz.

Η ιαπωνική Mazda ιδρύθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1920 και το 2020 συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί σημαντικά σε επίπεδο εξοπλισμού και έχει αυτοπροσδιοριστεί ως μάρκα πολυτελείας.

Η China Changan Automobile Group (CCAG) είναι κρατική κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, με ιστορία που ξεκινά το 1862, όταν ο Li Hongzhang ίδρυσε το εργοστάσιο στρατιωτικών προμηθειών Shanghai Foreign Gun Bureau. Ωστόσο, μόλις το 1959, όταν το εργοστάσιο αναδιαμορφώθηκε για την κατασκευή του Changjiang Type 46 Jeep, έγινε αυτοκινητοβιομηχανία.

Η εταιρεία παράγει και πωλεί οχήματα με τα δικά της εμπορικά σήματα, όπως Changan, Deepal, Avatr και Kaicene, καθώς και μέσω κοινοπραξιών με ξένα εμπορικά σήματα, όπως Changan Ford και Changan Mazda. Το 2021, οι δικές της μάρκες συνέβαλαν στο 76% των πωλήσεών της (1,75 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων 1,2 εκατομμυρίων επιβατικών οχημάτων). Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων, μικροβάν, εμπορικών βαν και ελαφρών φορτηγών.

