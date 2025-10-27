#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συνάντηση Τζόρτζια Μελόνι- Βίκτορ Όρμπαν στην Ρώμη

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό εργαλείο SAFE, αξιολογώντας ενδεχόμενες κοινές δράσεις της Ιταλίας και της Ουγγαρίας.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 23:02

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση, σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη, με τον Ούγγρο ομόλογό της Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης, «η συνομιλία επέτρεψε να συζητηθούν οι προοπτικές των διμερών σχέσεων και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τα κύρια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρωπαϊκή ατζέντα».

«Στα θέματα που αντιμετωπίσθηκαν, συμπεριλαμβάνονται και πρωτοβουλίες για μια αποτελεσματική και καινοτόμο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό εργαλείο SAFE, αξιολογώντας ενδεχόμενες κοινές δράσεις της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, προς στήριξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων τους» καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

