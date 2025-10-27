Γαλλία: Νέα «σοσιαλιστική» απειλή να πέσει η κυβέρνηση

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας θα αποφασίσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας εάν θα ανατρέψει την κυβέρνηση, μετά τις ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο επί της πρότασης της Αριστεράς να αυξηθεί η φορολογία των πλουσίων.

Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο σε πιθανές προτάσεις μομφής, διατηρούν ενεργή την απειλή τους να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί εάν δεν υπάρξει σημαντική αύξηση των φόρων για τους πλούσιους στα δημοσιονομικά σχέδια του επόμενου έτους.

Η γαλλική κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει αντισταθεί στις προσπάθειες να επιβληθεί σαρωτικός φόρος πλούτου. Η συζήτηση επί των τροποποιήσεων στον προϋπολογισμό για την εισαγωγή φόρων στις μεγαλύτερες περιουσίες στη Γαλλία έχει αναβληθεί για το τέλος της εβδομάδας.

«Εάν δεν υπάρξει σοβαρή συνεισφορά — και υποβάλλουμε προτάσεις προς τούτο — από τους πολύ πλούσιους και τις πολυεθνικές, δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός χωρίς να επιβαρυνθούν οι απλοί άνθρωποι», δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της σοσιαλιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας. Ερωτηθείς εάν το κεντροαριστερό κόμμα του θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση, απάντησε: «Όλα είναι πιθανά».

Αφού προ ημερών ανάγκασαν τον Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με αντάλλαγμα την αποχή από τις ψηφοφορίες μομφής εναντίον του, οι Σοσιαλιστές πιέζουν τώρα για περισσότερες παραχωρήσεις, σημειώνει το Bloomberg.

Ο ηγέτης του κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε την Κυριακή ότι, εάν απορριφθεί το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, θα υπάρξει ψήφος μομφής, ακολουθούμενη από πιθανή διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, οι Σοσιαλιστές βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχουν κακή απόδοση σε πιθανές νέες κάλπες.

«Δεν είμαι από εκείνους που ελπίζουν στο χάος», δήλωσε ο Φορ. «Προσπαθώ να κάνω τα πράγματα να λειτουργήσουν, αλλά όχι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Την Παρασκευή το κόμμα του Φορ πρόσθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 με βάση μια πιο περιορισμένη εκδοχή του φόρου πλούτου που πήρε το όνομά του από τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν.

Η Αριστερά ζητά εδώ και καιρό την επιβολή του φόρου Ζουκμάν, αλλά οι κεντρώοι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και τα κόμματα της Δεξιάς την έχουν απορρίψει, λέγοντας ότι πιθανώς είναι αντισυνταγματικός και θα θέσει σε κίνδυνο τις επενδύσεις.

Η προτεινόμενη τροπολογία των Σοσιαλιστών έχει στόχο να απαντήσει σε ορισμένες απ' αυτές τις ανησυχίες, υποχρεώνοντας μεν άτομα με πλούτο που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ να πληρώνουν φόρους που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 3% της περιουσίας τους, αλλά με εξαιρέσεις για «καινοτόμες» και οικογενειακές εταιρείες. Ο φόρος Zουκμάν, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ως εισφορά 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, θεωρητικά δεν έχει εξαιρέσεις.

Η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν δήλωσε ότι «αποκλείεται» να θεσπιστεί φόρος που θα τιμωρήσει τους επιχειρηματίες και τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία.

«Υπάρχει βαθύ ρήγμα εντός της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Η πρόταση των Σοσιαλιστών έχει δεχτεί πυρά από την άκρα Αριστερά και τον ίδιο τον Ζουκμάν.

«Οι Σοσιαλιστές μόλις εφηύραν ένα ομοιοπαθητικό Zουκμάν, αραιωμένο σε σημείο που δεν θα είναι πλέον χρήσιμο», δήλωσε η Ματίλντ Πανό, επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας».