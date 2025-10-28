Κόβει 14.000 θέσεις εργασίας η Amazon

Η Amazon ανακοίνωσε σχέδια για την περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας στο εταιρικό της προσωπικό, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εν μέσω αυξημένων δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε μήνυμά της προς τους εργαζόμενους σήμερα, η Beth Galetti, ανώτερη διευθύντρια του τεχνολογικού ομίλου με έδρα το Σιάτλ, δήλωσε ότι η Amazon χρειάζεται να είναι «οργανωμένη με πιο λιτό τρόπο» ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας στο προσωπικό γραφείων της Amazon έρχονται καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Andy Jassy επιβλέπει μια προσπάθεια μείωσης κόστους ώστε η επιχείρηση να μπορεί να λειτουργεί «σαν το μεγαλύτερο startup του κόσμου».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι χρειάζεται να οργανωθούμε πιο λιτά, με λιγότερα επίπεδα και περισσότερη αίσθηση ευθύνης, για να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε η Galetti.

Τον Ιούνιο, ο Jassy είχε αναφέρει ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα «μειώσουν» το προσωπικό γραφείου της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Amazon απασχολούσε περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους πλήρους και μερικής απασχόλησης παγκοσμίως, περιλαμβανομένων οδηγών και διανομέων.