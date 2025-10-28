Το νέο ημερήσιο παιχνίδι δισεκατομμυρίων στη Wall Street

Οι ημερήσιες διακυμάνσεις των μετοχών αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν γίνει πλέον συνηθισμένες στη Wall Street, γεγονός που υπογραμμίζει τους κινδύνους για τους επενδυτές, καθώς οι εταιρείες Big Tech που τροφοδοτούν τη συνεχή άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Μεμονωμένες μετοχές έχουν κερδίσει ή χάσει πάνω από 100 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μία μόνο ημέρα 119 φορές φέτος, το υψηλότερο ετήσιο σύνολο που έχει καταγραφεί ποτέ γράφουν οι Financial Times.

Η άνοδος αυτών των διακυμάνσεων δώδεκα ψηφίων αντικατοπτρίζει εν μέρει το τεράστιο μέγεθος εταιρειών όπως η Nvidia, η Microsoft και η Apple, καθεμία από τις οποίες αξίζει πάνω από 3 τρισ. δολάρια και ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των βίαιων κινήσεων. Ωστόσο, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της αγοράς μετοχών, το μέγεθος των φετινών κινήσεων θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Ανάλυση της Bank of America δείχνει ότι το 2025 έχει ήδη ξεπεράσει το ρεκόρ του 2024 σε αυτό που αποκαλεί «συμβάντα ευθραυστότητας» (fragility events) στις μετοχές Big Tech, όταν οι τιμές κινούνται πολύ έξω από το συνηθισμένο τους εύρος.

«Έχουμε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης που κινούνται 10%, 20%, ακόμη και 30% σε μια μέρα», δήλωσε ο Abhi Deb, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιων ποσοτικών επενδύσεων στη BofA. «Τέτοιες κινήσεις τιμών παλαιότερα ήταν σπάνιες».

Εβδομάδα κρίσιμων ανακοινώσεων

Η μεταβλητότητα των μεγαλύτερων μετοχών αυξάνει το ρίσκο ενόψει της ανακοίνωσης τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από πέντε τεχνολογικούς κολοσσούς συνολικής αξίας 15 τρισ. δολαρίων — Meta, Alphabet, Microsoft, Apple και Amazon.

«Η πτώση θα μπορούσε να είναι αρκετά σκληρή» εάν οι εταιρείες απογοητεύσουν τις αγορές, δήλωσε η Valérie Noël, επικεφαλής συναλλαγών του Syz Group.

Παρά τις μεγάλες κινήσεις μεμονωμένων μετοχών, η συνολική μεταβλητότητα της αγοράς έχει παραμείνει σχετικά περιορισμένη, καθώς ο S&P 500 έχει ανακάμψει σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά μετά τη βαριά πτώση του Απριλίου — κυρίως επειδή οι μεγάλες μετοχές δεν κινούνται όλες προς την ίδια κατεύθυνση.

Το «προειδοποιητικό σημάδι» θα ήταν αν αυτό άλλαζε, σημείωσε ο Deb. «Αν υπάρξει ένα μακροοικονομικό σοκ που θα προκαλέσει ομοιόμορφη κίνηση στις μετοχές, ο δείκτης θα κινηθεί πολύ περισσότερο».

Ο αριθμός των κινήσεων αξίας 100 δισ. δολαρίων ή περισσότερο είναι ήδη ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί, συγκριτικά με 84 το 2024 και 33 το 2022, χρονιά κατά την οποία ο S&P υποχώρησε σχεδόν κατά 20%.

Κύριος παράγοντας πίσω από αυτές τις διακυμάνσεις είναι η αγορά παραγώγων, όπου ιδιώτες επενδυτές και hedge funds στοιχηματίζουν μαζικά σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις γύρω από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και μακροοικονομικά γεγονότα, σύμφωνα με τη Goldman Sachs. Αυτό αναγκάζει τους market makers να αντισταθμίζουν τις θέσεις τους, γεγονός που ενισχύει τις κινήσεις των τιμών.