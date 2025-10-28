Βερολίνο: Εκτός αμερικανικών κυρώσεων οι γερμανικές θυγατρικές της Rosneft

Οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Rosneft δεν στοχοθετούν τις γερμανικές θυγατρικές του ρωσικού πετρελαϊκού γίγαντα, δήλωσε στο AFP το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας, αν και ζήτησε «περαιτέρω διευκρινίσεις» από την Ουάσιγκτον σχετικά με το μέλλον των προμηθειών καυσίμων της.

Σε απάντηση για την άρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, την Rosneft και τη Lukoil.

Το γερμανικό υπουργείο ανέφερε, απαντώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο με email, ότι «έλαβε διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές πως οι κυρώσεις δεν θα στοχοθετήσουν τις γερμανικές θυγατρικές της Rosneft».

Οι τελευταίες βρίσκονται υπό την εποπτεία του Βερολίνου από το 2022.

Ωστόσο, το γερμανικό υπουργείο καλεί την Ουάσιγκτον να παράσχει «περαιτέρω και νομικά ορθές διευκρινίσεις» σχετικά με αυτή την εξαίρεση από τις κυρώσεις «το συντομότερο δυνατό».

Η Rosneft, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στο ρωσικό κράτος, έχει αρκετές δραστηριότητες στη Γερμανία, γεγονός που καταδεικνύει την εκτενή ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ