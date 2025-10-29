Ερντογάν: Με αέρα νικητή γιορτάζει τα 102 χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας

Σημαντική η σημερινή μέρα για την Τουρκία, καθώς η χώρα εορτάζει την 102η επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, το 1923, από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Η επέτειος των 102 χρόνων γίνεται αφορμή για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προβάλει τη χώρα του, την οποία βλέπει να αναβαθμίζεται και τρέφει προσδοκίες για την ένταξή της στον αμυντικό χώρο της Ευρώπης.

«Τα τελευταία 23 χρόνια», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, «έχουμε καταστήσει την Τουρκία μια αναμφισβήτητη χώρα με τα βήματα που έχουμε κάνει, ιδιαίτερα στον αμυντικό κλάδο, τη διπλωματία και τους τομείς της ασφάλειας. Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους διπλωματικούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, εμπορικούς και οικονομικούς μας πόρους για έναν δίκαιο κόσμο, όπου οι καταπιεσμένοι δεν υποκλίνονται στον καταπιεστή και οι ισχυροί δεν συντρίβουν τους αδύναμους».

Η άμυνα και η τεχνολογία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Τούρκος πρόεδρος στα τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας. Η Τουρκία, ανέφερε, «έχει αρχίσει να παράγει τη δική της τεχνολογία. Ευτυχώς, η υποστήριξη του κράτους μας στον αμυντικό κλάδο, σε συνδυασμό με τον δυναμισμό του ιδιωτικού τομέα, μας έχει επιτρέψει να επιτύχουμε σημαντική δυναμική τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία με τα υπερσύγχρονα αεροπορικά, χερσαία και θαλάσσια οχήματά μας. Δεν είμαστε πλέον ένα κράτος που ακολουθεί, αλλά μάλλον ένα κράτος που ακολουθείται, είμαστε μια χώρα της οποίας κάθε κίνηση και κάθε προϊόν αναμένουν όλοι με ανυπομονησία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η σημαντική συμφωνία που έκλεισε με τη Μεγάλη Βρετανία για την αγορά 20 Eurofighter από την Τουρκία έδωσε αέρα στα πανιά του Τούρκου προέδρου, ο οποίος βλέπει ευκαιρίες στρατηγικής συνεργασίας, ιδιαίτερα με τις χώρες της Ευρώπης.

Η επίσημη επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα σήμερα και αύριο, που γίνεται με πρόσκληση του προέδρου Ερντογάν, η πρώτη από την ανάληψη των καθηκόντων του Μερτς, και η οποία λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις τουρκογερμανικές σχέσεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος ήταν αρνητικός αρχικά στην πώληση των Eurofighter στην Τουρκία, όμως τώρα η συνάντησή του με τον πρόεδρο Ερντογάν φαίνεται ότι θα γίνει σε διαφορετική βάση, με την πιθανότητα μιας βαθύτερης συνεργασίας να είναι πλέον ορατή.

