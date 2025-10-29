Καναδάς: Μείωση επιτοκίων στο 2,25%

Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας στο 2,25%, όπως αναμενόταν.

Η κίνηση, που οδηγεί το βασικό επιτόκιο στο κατώτατο σημείο της εκτίμησης ουδέτερου εύρους 2,25% έως 3,25%, είχε προβλεφθεί κατά 90% από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Stephen Brown, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics για τη Βόρεια Αμερική, δήλωσε:

«Η απόφαση της Τράπεζας του Καναδά να προβεί στη σημερινή ευρέως αναμενόμενη μείωση έδειξε την πεποίθησή της ότι το βασικό επιτόκιο βρίσκεται περίπου "στο σωστό επίπεδο για τη διατήρηση του πληθωρισμού κοντά στο 2%, βοηθώντας παράλληλα την οικονομία σ' αυτή την περίοδο διαρθρωτικής προσαρμογής". Αυτό δείχνει ότι πιθανότατα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, όπως προβλέπουμε, αν και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η Τράπεζα θα αναγκαστεί τελικά να μειώσει τα επιτόκια κατά άλλες 50 μονάδες βάσης τον επόμενο χρόνο...

Ο πήχης για πρόσθετες μειώσεις είναι υψηλότερος όταν το επιτόκιο φτάνει στο κατώτατο σημείο των εκτιμήσεων Τράπεζας για το ουδέτερο εύρος - αυτές οι μειώσεις είναι απίθανο να γίνουν πριν από τα μέσα του 2026. Ενώ η Τράπεζα εξακολουθεί να ανησυχεί ότι η υπερβολική μείωση επιτοκίων ενόψει διαρθρωτικού σοκ στην προσφορά θα είχε τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού, κρίνουμε ότι το πολύ μεγαλύτερο σοκ από τις αλλαγές στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ ήταν η ζήτηση».