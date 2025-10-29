#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπέρ της στενής συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ η Γερμανία, στην Αγκυρα ο Μερτς

«Εύλογο θέμα συζήτησης το Safe», σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του καγκελαρίου στο εξωτερικό και η... αποφυγή της ερώτησης αν η Τουρκία είναι δημοκρατική χώρα.

Υπέρ της στενής συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ η Γερμανία, στην Αγκυρα ο Μερτς

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 20:12

«Δεν είναι μυστικό ότι το Βερολίνο τάσσεται υπέρ της στενής συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάγιερ και δεν απέκλεισε το θέμα να συζητηθεί και κατά την αυριανή συνάντηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα.

«Το SAFE είναι θέμα που έχει ήδη τεθεί σε πολλά επίπεδα και σχήματα, θα το χαρακτήριζα άρα εύλογο ως θέμα συζήτησης» στη συνάντηση του καγκελάριου Μερτς με τον Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ο κ. Μάιερ και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη γερμανική θέση στο ζήτημα, σημείωσε ότι «δεν είναι μυστικό ότι τασσόμαστε υπέρ της στενής συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ» και παρέπεμψε στις αυριανές συνομιλίες για περισσότερες πληροφορίες.

Με αφορμή τον εορτασμό των 102 ετών από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος ερωτήθηκε επίσης εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί δημοκρατία την Τουρκία, αλλά περιορίστηκε να αναφερθεί σ' έναν «σημαντικό εταίρο» για τη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι ήταν σημαντικό για τον καγκελάριο να πραγματοποιήσει νωρίς στη θητεία του την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση Ερντογάν-Στάρμερ με φόντο τα Eurofighter

Δεν βγάζει την τετραετία ο Μερτς, λένε οι μισοί Γερμανοί

Βερολίνο: Εκτός αμερικανικών κυρώσεων οι γερμανικές θυγατρικές της Rosneft

Ερντογάν: Με αέρα νικητή γιορτάζει τα 102 χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο