Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Σι

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από έξι χρόνια στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συζήτησαν για περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά.

«Πιστεύω ότι η συνάντησή μας θα είναι πολύ επιτυχημένη, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά εκείνος είναι πολύ σκληρός διαπραγματευτής», δήλωσε ο Τραμπ ενώ αντάλλαζε χειραψία με τον Σι, προσθέτοντας ότι ίσως υπογραφεί μια εμπορική συμφωνία την Πέμπτη.

Καθώς οι δύο ηγέτες κάθισαν για να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους, ο Σι είπε στον Τραμπ μέσω διερμηνέα ότι είναι φυσικό για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να έχουν διαφωνίες από καιρό σε καιρό. «Πριν από μερικές μέρες… οι ομάδες μας συμφώνησαν σε βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών μας και σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο… Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Ο Σι τόνισε επίσης ότι η ανάπτυξη της Κίνας δεν έρχεται σε αντίθεση με το όραμα του Τραμπ για την «Αναγέννηση της Αμερικής», σύμφωνα με την κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία της Κίνας, Xinhua.

Ο Τραμπ εξέφρασε επανειλημμένα την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με τον Σι, αν και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών.

Ο Μπέσεντ προαναγγέλλει ευχάριστα νέα για τους Αμερικάνους αγρότες

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων στη Μαλαισία, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για τις εμπορικές συνομιλίες. Ωστόσο, όπως τόνισαν, η τελική συμφωνία εξαρτάται από τις αποφάσεις των δύο ηγετών.

Ο ίδιος δήλωσε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προβεί σε ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι, η οποία θα ισοδυναμεί με «περίτρανη νίκη» για τους αμερικανούς αγρότες.

«Η σημερινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση (του Τραμπ) με τον πρόεδρο Σι θα είναι μια περίτρανη νίκη για τους σπουδαίους αγρότες μας», αναφέρει ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Προ ημερών, ο Μπέσεντ εκτίμησε πως η Κίνα θα ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ertnews.gr, Reuters, AFP, Xinhua