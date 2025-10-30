Ο Τραμπ κόβει στο 10% τους δασμούς για την φαιντανύλη στην Κίνα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία ενός έτους με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά και μείωσε κατά το ήμισυ τους δασμούς για τη φαιντανύλη που επιβάλλει στο Πεκίνο.

Οπως μεταδίδει το CNBC, μιλωντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Ν. Κορέα, δήλωε πως η συνάντηση με τον Σι ήταν «εκπληκτική» και ότι «λήφθηκαν πολλές αποφάσεις».

«Το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ετήσια συμφωνία που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Οι δασμοί στις κινεζικές εξαγωγές θα μειωθούν επίσης από 57% σε 47%, ανέφερε.

Σε αντάλλαγμα, το Πεκίνο θα «εργαστεί σκληρά για να σταματήσει τη φαιντανύλη» και θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων γεωργικών προϊόντων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ακολουθούμενος από ταξίδι του Σι στις ΗΠΑ, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα.

Η συνάντηση με Σι

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα στη Ν. Κορέα την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από έξι χρόνια στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συζήτησαν για περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά.

«Πιστεύω ότι η συνάντησή μας θα είναι πολύ επιτυχημένη, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά εκείνος είναι πολύ σκληρός διαπραγματευτής», δήλωσε ο Τραμπ ενώ αντάλλαζε χειραψία με τον Σι, προσθέτοντας ότι ίσως υπογραφεί μια εμπορική συμφωνία την Πέμπτη.

Καθώς οι δύο ηγέτες κάθισαν για να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους, ο Σι είπε στον Τραμπ μέσω διερμηνέα ότι είναι φυσικό για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να έχουν διαφωνίες από καιρό σε καιρό. «Πριν από μερικές μέρες… οι ομάδες μας συμφώνησαν σε βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών μας και σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο… Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Ο Σι τόνισε επίσης ότι η ανάπτυξη της Κίνας δεν έρχεται σε αντίθεση με το όραμα του Τραμπ για την «Αναγέννηση της Αμερικής», σύμφωνα με την κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία της Κίνας, Xinhua.

Ο Τραμπ εξέφρασε επανειλημμένα την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με τον Σι, αν και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών.