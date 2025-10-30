#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2023 για τη Γαλλία το τρίτο τρίμηνο

Η παραγωγή του τρίτου τριμήνου στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,5% από 0,3% τους προηγούμενους τρεις μήνες, ενώ ήταν υπερδιπλάσια από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 09:14

Η οικονομία της Γαλλίας σημείωσε απροσδόκητα την ταχύτερη ανάπτυξη από το 2023, διασκεδάζοντας τις ανησυχίες ότι θα έχανε τη δυναμική της λόγω της νέας περιόδου πολιτικής αναταραχής.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η παραγωγή του τρίτου τριμήνου στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,5% - από 0,3% τους προηγούμενους τρεις μήνες, ενώ ήταν υπερδιπλάσια από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία Insee έδειξαν ότι η επέκταση οφείλεται στο εμπόριο και στη βελτίωση της εγχώριας ζήτησης.

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Γαλλίας έρχονται παρά την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί αγωνίζεται να σταθεροποιήσει τον προϋπολογισμό και να αποφύγει την απομάκρυνσή του από μια διχασμένη Εθνοσυνέλευση, όπως συνέβη με τους δύο προκατόχους του.

