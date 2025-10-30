Η μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2023 για τη Γαλλία το τρίτο τρίμηνο

Η οικονομία της Γαλλίας σημείωσε απροσδόκητα την ταχύτερη ανάπτυξη από το 2023, διασκεδάζοντας τις ανησυχίες ότι θα έχανε τη δυναμική της λόγω της νέας περιόδου πολιτικής αναταραχής.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η παραγωγή του τρίτου τριμήνου στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,5% - από 0,3% τους προηγούμενους τρεις μήνες, ενώ ήταν υπερδιπλάσια από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία Insee έδειξαν ότι η επέκταση οφείλεται στο εμπόριο και στη βελτίωση της εγχώριας ζήτησης.

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Γαλλίας έρχονται παρά την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί αγωνίζεται να σταθεροποιήσει τον προϋπολογισμό και να αποφύγει την απομάκρυνσή του από μια διχασμένη Εθνοσυνέλευση, όπως συνέβη με τους δύο προκατόχους του.

French Economy Grows Most Since 2023

Source: Insee