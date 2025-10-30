Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο

Στη σύλληψη τρίτου υπόπτου σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο στο Παρίσι προχώρησαν οι Αρχές, σύμφωνα με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM, την Πέμπτη.

Ο ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση για να ανακριθεί από τους ερευνητές.

Η σύλληψη έγινε στην περιοχή του Παρισιού αργά την Τετάρτη, σύμφωνα με το BFM, το οποίο πρόσθεσε ότι ο άνδρας φέρεται να ήταν παρών στον τόπο του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η ληστεία.

Υπενθυμίζεται πως στον «αγώνα δρόμου» για να εντοπιστούν ακέραια τα κλοπιμαία συμμετέχουν 100 ερευνητές.

Πώς έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων οι Αρχές

Οι δράστες, όπως φαίνεται, άφησαν πίσω τους αντικείμενα που τους πρόδωσαν, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA από τρίχες και δαχτυλικά αποτυπώματα.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της σκάλας, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναγνώρισε μπροστά στους ανακριτές ορισμένους από τους υπόπτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για σπείρα, ωστόσο ο χρόνος πιέζει ώστε να βρεθούν τα κλοπιμαία που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι δράστες γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να διοχετεύσουν και να πουλήσουν στην αγορά τόσο γνωστά κοσμήματα, γι’ αυτό είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν να τα αποσυναρμολογήσουν για να τα πουλήσουν.