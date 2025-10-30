#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ασιατικές αγορές: Επιφυλακτικές κινήσεις μετά τη συνάντηση Σι-Τραμπ

Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο

Η σύλληψη έγινε στην περιοχή του Παρισιού αργά την Τετάρτη, σύμφωνα με το BFM, το οποίο πρόσθεσε ότι ο άνδρας φέρεται να ήταν παρών στον τόπο του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η ληστεία.

Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 08:57

 

Στη σύλληψη τρίτου υπόπτου σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο στο Παρίσι προχώρησαν οι Αρχές, σύμφωνα με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM, την Πέμπτη.

Ο ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση για να ανακριθεί από τους ερευνητές.

Η σύλληψη έγινε στην περιοχή του Παρισιού αργά την Τετάρτη, σύμφωνα με το BFM, το οποίο πρόσθεσε ότι ο άνδρας φέρεται να ήταν παρών στον τόπο του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η ληστεία.

Υπενθυμίζεται πως στον «αγώνα δρόμου» για να εντοπιστούν ακέραια τα κλοπιμαία συμμετέχουν 100 ερευνητές.

Πώς έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων οι Αρχές

Οι δράστες, όπως φαίνεται, άφησαν πίσω τους αντικείμενα που τους πρόδωσαν, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA από τρίχες και δαχτυλικά αποτυπώματα.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της σκάλας, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναγνώρισε μπροστά στους ανακριτές ορισμένους από τους υπόπτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για σπείρα, ωστόσο ο χρόνος πιέζει ώστε να βρεθούν τα κλοπιμαία που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι δράστες γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να διοχετεύσουν και να πουλήσουν στην αγορά τόσο γνωστά κοσμήματα, γι’ αυτό είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν να τα αποσυναρμολογήσουν για να τα πουλήσουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γαλλία: Οι ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους

Λούβρο: Έτσι έφθασαν στα ίχνη των δύο συλληφθέντων οι γαλλικές αρχές

Παραδόθηκε στην αστυνομία ο δράστης του φονικού στην Κίσσαμο

Κλοπή-Λούβρο: Απειλεί τη «θεμελιώδη αποστολή» μας, λένε οι επικεφαλής 57 μουσείων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο