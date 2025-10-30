Ουγγαρία: Στάσιμη η οικονομία το τρίτο τρίμηνο

Η οικονομία της Ουγγαρίας παρέμεινε στάσιμη την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, Πέμπτη.

Συγκεκριμένα το ΑΕΠ της χώρας έμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η παραγωγή κατέγραψε μόλις οριακή άνοδο (+0,6%) σε ετήσια βάση, μεταδίδει το Bloomberg.

Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να προκαλέσουν νέο... πονοκέφαλο στον Βίκτορ Όρμπαν, το κόμμα του οποίου βρίσκεται πίσω από την παράταξη «Τίσα» στις δημοσκοπήσεις, λίγους μόλις μήνες πριν τις εκλογές του Απριλίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ένα «δυναμικό ξεκίνημα» για την οικονομική ανάπτυξη φέτος. Αντί αυτού ωστόσο, η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με επιδείνωση της κρίσης του κόστους ζωής, η οποία απειλεί την 15ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποφάσισε να αυξήσει τις προεκλογικές δαπάνες. Την Τετάρτη, παραδείγματος χάριν η κυβέρνηση ενέκρινε αύξηση 15% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από τον Ιανουάριο του 2026. Το μέτρο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλες παροχές, όπως ένα πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων, η απαλλαγή για τις μητέρες από τον φόρο εισοδήματος, εφ' όρου ζωής, καθώς και οι υψηλότερες δαπάνες για συντάξεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανένα από τα μέτρα αυτά δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντική μετατόπιση των προθέσεων ψήφου υπέρ του Όρμπαν.