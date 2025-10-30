Στάσιμη η γερμανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας παρέμεινε στάσιμο το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης για να ανακτήσει τη δυναμική της εν μέσω της μείωσης των εξαγωγών.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η στασιμότητα ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η αδύναμη παγκόσμια ζήτηση και οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές επηρέασαν αρνητικά τις εξαγωγές.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία μειώθηκε απροσδόκητα ελαφρώς τον Οκτώβριο, κατά περίπου χίλιους, φτάνοντας στα 2,973 εκατομμύρια - αφήνοντας αμετάβλητο το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό 6,3%.

Ωστόσο, η επικεφαλής της υπηρεσίας εργασίας Andrea Nahles προειδοποίησε να μην επικρατήσει αδικαιολόγητη αισιοδοξία, λέγοντας ότι η αύξηση της απασχόλησης παρέμεινε αδύναμη. «Συνολικά, η ανάκαμψη το φθινόπωρο ήταν μέχρι στιγμής αργή», ανέφερε σε δήλωσή της.