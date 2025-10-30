Εμπορική εκεχειρία ενός έτους συμφώνησαν Τραμπ-Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να αναβάλουν τα πρόσφατα εκτεταμένα μέτρα ελέγχου εξαγωγών σπάνιων γαιών και ημιαγωγών, στο πλαίσιο μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας διάρκειας ενός έτους, στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας σε σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα.

Οι δύο πλευρές δήλωσαν επίσης ότι κατέληξαν σε συμφωνίες σχετικά με τους δασμούς που αφορούν τη φαιντανύλη και τα αντίποινα δασμολογικού χαρακτήρα στους ναυτιλιακούς κλάδους εκατέρωθεν, καθώς οι δύο ηγέτες επιδίωξαν να αποκλιμακώσουν τις πρόσφατες εντάσεις στην πρώτη τους δια ζώσης συνάντηση εδώ και έξι χρόνια.

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη. «Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, με το 10 να είναι το άριστο, η συνάντηση ήταν 12».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συμφώνησαν σε μια «εξαιρετική σειρά αποφάσεων» και ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα υπογράψουν «πολύ σύντομα» μια εμπορική συμφωνία. «Δεν έχουμε πολλά εμπόδια», είπε. «Κάθε χρόνο θα επανεξετάζουμε τη συμφωνία, αλλά πιστεύω ότι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ένα έτος».

Η εμπορική ανακωχή επρόκειτο να λήξει τον επόμενο μήνα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές διευθέτησαν τη διαφορά που αφορούσε τις σπάνιες γαίες, κρίσιμες πρώτες ύλες για τη βιομηχανική παραγωγή παγκοσμίως. Η Κίνα κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού των σπάνιων γαιών και είχε επιβάλει εκτεταμένους ελέγχους στις εξαγωγές νωρίτερα μέσα στον μήνα, γεγονός που προκάλεσε δραματική κλιμάκωση των εντάσεων, θυμίζουν οι Financial Times

Ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε να μειώσει τον δασμό που σχετίζεται με τη φαιντανύλη στις κινεζικές εισαγωγές από 20% σε 10%, επειδή ο Σι υποσχέθηκε «να εργαστεί πολύ σκληρά» για να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών συστατικών για το οπιοειδές αυτό. «Πιστεύω ότι θα δείτε πραγματική δράση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους ημιαγωγούς, προσθέτοντας ότι η Nvidia θα συνομιλήσει με την Κίνα σχετικά με τις εξαγωγές μικροτσίπ, αλλά διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες δεν κάλυψαν τα πλέον προηγμένα συστήματα. Ο πρόεδρος είπε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο Σι θα πραγματοποιήσει ανταποδοτική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δημοσίευσε έγγραφο για τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στις εμπορικές συνομιλίες του περασμένου Σαββατοκύριακου και επικυρώθηκαν την Πέμπτη.

Επιβεβαίωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αναστείλει την εφαρμογή των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν την επέκταση των ελέγχων εξαγωγών τεχνολογίας προς θυγατρικές κινεζικών εταιρειών, που είχαν ανακοινωθεί στα τέλη του περασμένου μήνα, επίσης για διάστημα ενός έτους.

Το υπουργείο εμπορίου ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αναστείλουν για ένα έτος τα πρόσφατα επιβληθέντα τέλη λιμένων στις κινεζικές ναυτιλιακές, εφοδιαστικές και ναυπηγικές βιομηχανίες, μετά το οποίο το Πεκίνο θα αναστείλει τα αντίμετρα που στοχεύουν πλοία συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ.

«Επιπλέον, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συναίνεση επί θεμάτων όπως η συνεργασία για τον έλεγχο της φαιντανύλης, η διεύρυνση του αγροτικού εμπορίου και η διαχείριση μεμονωμένων υποθέσεων που αφορούν σχετικές εταιρείες», ανέφερε το υπουργείο. Προσέθεσε ότι η Κίνα συμφώνησε «να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ορθή επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με το TikTok». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει για αμερικανική ιδιοκτησία της κινεζικής εφαρμογής βίντεο εντός των ΗΠΑ.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν τον Σι να επιβεβαιώνει άμεσα τις συμφωνίες μετά τη σύνοδο κορυφής. Ωστόσο, το επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος, People’s Daily, παρέθεσε τον Σι να δηλώνει: «Οι δύο ομάδες πρέπει να εξειδικεύσουν και να ολοκληρώσουν το επόμενο έργο το συντομότερο δυνατόν, να τηρήσουν και να εφαρμόσουν τη συναίνεση και να αποδώσουν απτά αποτελέσματα».

Ο Σι δήλωσε ότι «οι πρόσφατες διακυμάνσεις στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ» δείχνουν ότι το εμπόριο θα πρέπει να αποτελεί τον «σταθεροποιητικό παράγοντα» της σχέσης και όχι «πηγή σύγκρουσης». Οι δύο πλευρές πρέπει να αποφύγουν «έναν φαύλο κύκλο αμοιβαίων αντιποίνων», ανέφερε, σύμφωνα με το People’s Daily.

«Οι δύο χώρες έχουν καλές προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τηλεπικοινωνιακής απάτης, η πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, η τεχνητή νοημοσύνη και η αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ηγέτες δεν συζήτησαν για την Ταϊβάν. Ορισμένοι αναλυτές είχαν εκφράσει ανησυχία ότι ίσως παραχωρήσει κάτι σχετικά με την Ταϊβάν -την οποία η Κίνα διεκδικεί ως κυρίαρχο έδαφός της-, για να διευκολύνει τη συμφωνία. «Η Ταϊβάν δεν αναφέρθηκε ποτέ. Δεν συζητήθηκε», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Σι είχαν συνομιλίες περίπου 90 λεπτών στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Και οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στη χώρα για να συμμετάσχουν στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην κοντινή νοτιοανατολική πόλη Γκιεονγκτζού.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις τους, καθώς ξεκινούσε η σύνοδος κορυφής, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Σι «μεγάλο ηγέτη μιας μεγάλης χώρας» και πρόσθεσε ότι θα έχουν «μια φανταστική σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα». Καθισμένος απέναντι από τον Τραμπ, ο Σι είπε ότι είναι φυσικό οι ΗΠΑ και η Κίνα «να μη συμφωνούν πάντα» και πρόσθεσε ότι είναι «φυσιολογικό οι δύο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου να έχουν κατά καιρούς τριβές».

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας συναντήθηκαν για να συζητήσουν την έγκριση ενός πλαισίου εμπορικής συμφωνίας στο οποίο είχαν καταλήξει οι ομάδες τους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η εμπορική ανακωχή επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, αυξάνοντας την πιθανότητα επιστροφής στα υψηλότερα επίπεδα δασμών.

Ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην επικεφαλής ανάλυσης για την Κίνα στη CIA, δήλωσε ότι οι «τακτικές συμφωνίες» προετοιμάζουν το έδαφος για τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, και τον Κινέζο ομόλογό του Χε Λιφένγκ, να μετατρέψουν το εμπορικό πλαίσιο σε μια συνολική συμφωνία που θα μπορούσε να υπογραφεί όταν ο Τραμπ επισκεφθεί την Κίνα -αν όχι νωρίτερα.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε έξι μήνες αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 145% σε κινεζικά προϊόντα και ο Σι απάντησε με δασμό 125% στα αμερικανικά, δημιουργώντας μια κατάσταση που ο Μπέσεντ περιέγραψε ως de facto εμπορικό εμπάργκο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών και οι περισσότερες ασιατικές αγορές μετοχών παρέμειναν σταθερές ή υποχώρησαν ελαφρώς την Πέμπτη μετά τη συνάντηση.