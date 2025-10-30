#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο 1,3% κατέβασε ταχύτητα η ανάπτυξη στην ευρωζώνη

Εναν χρόνο πριν ήταν στο 1,5%. Σουηδία, Πορτογαλία, Τσεχία στο top 3. Μικρές πτώσεις για το ΑΕΠ σε Λιθουανία, Ιρλανδία, Φινλανδία. Στάσιμη η γερμανική οικονομία.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 12:06

Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η Γαλλία ήταν ο κύριος λόγος πίσω από την θετική έκπληξη, αναφέροντας αύξηση 0,5% στην παραγωγή χάρη στο εμπόριο και την εγχώρια ζήτηση. Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο τρίμηνο, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5 % στην ΕΕ, μετά από +1,5 % στη ζώνη του ευρώ και +1,6 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο, η Σουηδία (+1,1%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (+0,8%) και την Τσεχία (+0,7%).

Μειώσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-0,2%), την Ιρλανδία και τη Φινλανδία (και οι δύο -0,1%).

Στάσιμη η γερμανική οικονομία

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας παρέμεινε στάσιμο το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης για να ανακτήσει τη δυναμική της εν μέσω της μείωσης των εξαγωγών.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η στασιμότητα ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η αδύναμη παγκόσμια ζήτηση και οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές επηρέασαν αρνητικά τις εξαγωγές.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία μειώθηκε απροσδόκητα ελαφρώς τον Οκτώβριο, κατά περίπου χίλιους, φτάνοντας στα 2,973 εκατομμύρια - αφήνοντας αμετάβλητο το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό 6,3%.

Ωστόσο, η επικεφαλής της υπηρεσίας εργασίας Andrea Nahles προειδοποίησε να μην επικρατήσει αδικαιολόγητη αισιοδοξία, λέγοντας ότι η αύξηση της απασχόλησης παρέμεινε αδύναμη. «Συνολικά, η ανάκαμψη το φθινόπωρο ήταν μέχρι στιγμής αργή», ανέφερε σε δήλωσή της.

