BYD: Βούτηξαν 33% τα κέρδη, σκληρός ανταγωνισμός στην Κίνα

Τα έσοδα υποχώρησαν 3% και οι παραδόσεις οχημάτων νέας ενέργειας μειώθηκαν 1,8%, την ώρα που Geely και Changan κατέγραψαν άλμα πωλήσεων άνω του 80%.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 14:16

Η BYD ανέφερε μια ακόμη πτώση στα τριμηνιαία κέρδη, καθώς ο εντεινόμενος εγχώριος ανταγωνισμός και ο αυστηρός έλεγχος του κλάδου ασκούν πίεση στις προοπτικές πωλήσεων της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, τα κέρδη του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 7,82 δισεκατομμύρια γιουάν (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την εταιρεία. Η BYD σημείωσε πτώση των συνολικών εσόδων κατά 3% στα 194,98 δισεκατομμύρια γουάν, υπολείποντας των εκτιμήσεων για 216 δισεκατομμύρια γουάν.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα τη Σενζέν παρέδωσε 1,15 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων και των υβριδικών plug-in, κατά τη διάρκεια της περιόδου, σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Οι ανταγωνίστριες Geely Automobile Holdings και Chongqing Changan Automobile ανέφεραν αύξηση των πωλήσεων του τρίτου τριμήνου κατά 96% και 84% αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο αγωνίζεται να διατηρήσει την κυριαρχία της στην εγχώρια αγορά της Κίνας, όπου ένας παρατεταμένος πόλεμος τιμών προκαλεί ανησυχίες στην κυβέρνηση ότι ο σκληρός ανταγωνισμός θα μπορούσε να βλάψει την ποιότητα των προϊόντων.

