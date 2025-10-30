Η Volkswagen προειδοποιεί για χτύπημα €5 δισ. από τους δασμούς

Η Volkswagen προειδοποίησε ότι η ετήσια επιβάρυνση από δασμούς μπορεί να φτάσει έως και τα 5 δισ. ευρώ, λόγω υψηλότερου κόστους και μείωσης των πωλήσεων στις ΗΠΑ, καθιστώντας τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης έναν από τους μεγαλύτερους «χαμένους» του εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ανταγωνιστές GM, Ford και Stellantis έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για το κόστος των δασμών στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να παρατείνει τα μέτρα ανακούφισης για τον κλάδο και να λάβει πρωτοβουλίες για την επέκταση της παραγωγής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Volkswagen ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από υψηλότερους δασμούς και απώλειες σε όγκους πωλήσεων στις ΗΠΑ, παρά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Άρνο Άντλιτς.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η εταιρεία είχε προβλέψει αύξηση πωλήσεων στις ΗΠΑ κατά 10% για φέτος, αλλά έχει δει τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 8%. Η πτώση στους όγκους ενδέχεται να ανεβάσει τη συνολική επίπτωση που σχετίζεται με τους δασμούς στα 5 δισ. ευρώ, πρόσθεσε.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα σενάριο στο οποίο οι δασμοί θα παραμείνουν ως μόνιμο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι το έργο αναδιάρθρωσης πρέπει να συνεχιστεί — και μάλιστα πρέπει να επιταχύνουμε τα μέτρα μας», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη για ριζικές αναδιαρθρωτικές κινήσεις με στόχο τη μείωση του κόστους.

Η προειδοποίηση της VW έρχεται καθώς η Stellantis, ο όμιλος πίσω από τις μάρκες Jeep, Fiat και Peugeot, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η καθαρή της επιβάρυνση από δασμούς θα είναι περίπου 1 δισ. ευρώ, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης των 1,5 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Η Ford αναμένει πλήγμα ύψους 1 δισ. δολαρίων, ενώ η GM έχει προβλέψει χτύπημα περίπου 3 δισ. δολαρίων μετά τα μέτρα μετριασμού του κόστους.