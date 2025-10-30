Λαγκάρντ για επιτόκια: Είμαστε σε καλό σημείο αλλά υπάρχουν ρίσκα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα και τα τρία επιτόκια της ΕΚΤ, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο του 2% και η εκτίμηση για τις προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Όπως ανέφερε, η οικονομία της ευρωζώνης συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές περιβάλλον, με την ισχυρή αγορά εργασίας και τους υγιείς ισολογισμούς να αποτελούν σημαντικούς πυλώνες ανθεκτικότητας.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το outlook εξακολουθεί να είναι αβέβαιο, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων εμπορικών αντιπαραθέσεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2%», υπογράμμισε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η ζήτηση για εργασία έχει μειωθεί, ενώ οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών παραμένουν ασυνήθιστα υψηλές.

Τόνισε ότι οι δημόσιες δαπάνες θα στηρίξουν τις επενδύσεις, καθώς το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη.

Η μεταποίηση, σημείωσε, επηρεάζεται αρνητικά από τους δασμούς, ενώ οι παραγγελίες υποδεικνύουν περαιτέρω μείωση της παραγωγής.

Η Λαγκάρντ επισήμανε ακόμα ότι η απόκλιση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης θα συνεχιστεί, αλλά η οικονομία θα ωφεληθεί από την ενίσχυση της κατανάλωσης στο εσωτερικό.

H πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και ευμετάβλητο, αν και ορισμένοι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν περιοριστεί. Τόνισε ότι οι δείκτες που αφορούν τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών υποδεικνύουν επιβράδυνση της μισθολογικής ανόδου τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα, οι δείκτες για τον μακροπρόθεσμο πληθωρισμό παραμένουν κοντά στον στόχο του 2%, κάτι που θεωρείται ενθαρρυντικό για τη σταθερότητα των τιμών. Πρόσθεσε επίσης ότι το κόστος εργασίας αναμένεται να μετριαστεί περαιτέρω, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο αβέβαιες από ό,τι συνήθως. Ειδικότερα, σημείωσε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών μπορεί να οδηγήσει υψηλότερα τον πληθωρισμό, ενώ το ισχυρότερο ευρώ μπορεί να οδηγήσει χαμηλότερα τον πληθωρισμό.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλό σημείο», ωστόσο τόνισε πως αυτή η κατάσταση δεν είναι δεδομένη ή μόνιμη. Υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ θα πράξει ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία και να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα.