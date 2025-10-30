Γαλλία: Για πρώτη φορά η Βουλή υιοθετεί ψήφισμα που κατέθεσε η Λεπέν

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η γαλλική Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε κείμενο που υπέβαλε ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο κανονικοποίησης του ακροδεξιού κόμματος.

Σε μια συγκλονιστική συνεδρίαση, όπως μεταδίδει το Politico, 185 βουλευτές ψήφισαν υπέρ μη δεσμευτικού ψηφίσματος που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει συμφωνία του 1968 με το Αλγέρι που διευκολύνει τη μετανάστευση Αλγερινών στη Γαλλία. Συνολικά 184 νομοθέτες, κυρίως από την Αριστερά, ψήφισαν κατά.

Το ψήφισμα που προώθησε ο Εθνικός Συναγερμός εγκρίθηκε με οριακή διαφορά χάρη στην αποφασιστική υποστήριξη ορισμένων δεξιών και κεντρώων βουλευτών, αλλά και επειδή πολλά μέλη του κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεν προσήλθαν στην ψηφοφορία, για λόγους που δεν εξηγήθηκαν.

Ακόμα κι αν το κείμενο δεν έχει νομική ισχύ, η έγκρισή του αποτελεί σημαντική συμβολική νίκη για το κόμμα της Λεπέν, το οποίο μέχρι στιγμής έχει απομονωθεί από τους κεντρώους και αριστερούς βουλευτές λόγω του λεγόμενου cordon sanitaire, του αυτοεπιβαλλόμενου άγραφου κανόνα που τους εμποδίζει να συνεργαστούν με την Ακροδεξιά.

«Για πρώτη φορά υιοθετήθηκε κείμενο που παρουσίασε ο Εθνικός Συναγερμός», δήλωσε η Λεπέν λίγο μετά την ψηφοφορία, προτρέποντας τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να καταργήσει τη συμφωνία με την Αλγερία.

Το ακροδεξιό κόμμα πόνταρε σ' ένα θέμα για το οποίο συγκεντρώνεται υποστήριξη πέρα από τις τάξεις του.

Το κείμενο υποστηρίχθηκε επίσης από 17 βουλευτές του Horizons, του κεντροδεξιού κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ.

Στο παρελθόν, ακόμη και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κόμματος «Αναγέννηση» του Μακρόν, ζήτησε την κατάργηση της συμφωνίας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας. Ωστόσο, ο ίδιος απουσίασε κατά τη σημερινή ψηφοφορία, ενώ μόνο 30 από τους 92 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ψήφισαν κατά του κειμένου.

Τα αριστερά κόμματα έσπευσαν να επιτεθούν στον Ατάλ και το κόμμα του, κατηγορώντας τους ότι επέτρεψαν στη Λεπέν να περάσει κείμενο που θεωρούν ρατσιστικό — ενώ παράλληλα άφησαν τον Εθνικό Συναγερμό να σημειώσει συμβολική νίκη.