Ισραήλ: Σκοτώθηκε έφηβος σε διαδήλωση υπερορθόδοξων Εβραίων κατά της στράτευσης

Η μαζική διαδήλωση υπερορθόδοξων Εβραίων κατά της στρατιωτικής θητείας σήμερα στην Ιερουσαλήμ σημαδεύτηκε από τον θάνατο ενός εφήβου, που έπεσε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με αποτέλεσμα να κλείσει η κεντρική είσοδος της πόλης.

Μεγάλο πλήθος ανθρώπων, κυρίως ανδρών, κατέκλυσε τους δρόμους γύρω από τον αυτοκινητόδρομο Route 1 που οδηγεί στην Ιερουσαλήμ. Ισραηλινά ΜΜΕ εκτιμούν πως περίπου 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία.

Σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνονται διαδηλωτές να έχουν σκαρφαλώσει πάνω σε στέγες σπιτιών, σε βενζινάδικο και σε γερανούς. Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε γνωστό πως ένας 15χρονος έπεσε και σκοτώθηκε και η αστυνομία είπε πως ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Εξαιρέσεις στη στρατιωτική θητεία

Η διαμάχη σχετικά με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και όσους εξαιρούνται απ' αυτή προκαλεί εντάσεις εδώ και καιρό στη βαθιά διχασμένη ισραηλινή κοινωνία, θέτοντας σε ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική πίεση τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι υπερορθόδοξοι σπουδαστές ιεροδιδασκαλείων εξαιρούνταν εδώ και καιρό από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Πολλοί Ισραηλινοί δεν κρύβουν την οργή τους κάνοντας λόγο για άδικη επιβάρυνση που επωμίζονται όσοι υπηρετούν.

Η αγανάκτηση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των πολέμων τα τελευταία δύο χρόνια, που είχαν ως αποτέλεσμα να καταγραφεί ο υψηλότερος απολογισμός θανάτων στον ισραηλινό στρατό εδώ και δεκαετίες, καθώς οι μάχες εκτείνονταν από τη Λωρίδα της Γάζας έως τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράν.

Αυτό ενέτεινε έναν ήδη εκρηκτικό διάλογο σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία, που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης κλονίζοντας τον συνασπισμό του Νετανιάχου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του 2022 για τέσσερα χρόνια.

Οι ηγέτες των υπερορθόδοξων Εβραίων υποστηρίζουν πως η πλήρης αφοσίωση στη μελέτη των ιερών Γραφών είναι απαραβίαστη και φοβούνται πως οι νέοι της κοινότητάς τους θα απομακρυνθούν από τη θρησκευτική ζωή εάν καταταγούν στον στρατό.

«Αυτή τη στιγμή, οι πολίτες που αρνούνται να πάνε στρατό οδηγούνται σε στρατιωτική φυλακή», δήλωσε ο διαδηλωτής Σαμουέλ Ορμπάχ .

«Δεν είναι τόσο άσχημα. Όμως είμαστε εβραϊκή χώρα. Δεν μπορείς να πολεμάς τον Ιουδαϊσμό σε μια εβραϊκή χώρα, δεν έχει αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ