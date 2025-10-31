ΗΠΑ: Διακοπή μεταδόσεων των δικτύων Disney από το YouTube TV

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η YouTube TV κατηγόρησε την Disney οτι χρησιμοποίησε απειλές blacout για να εκβιάσει την υψηλότερη τιμολόγηση.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 07:04

Τα δίκτυα της Walt Disney συμπεριλαμβανομένου του ESPN και του ABC δεν θα μεταδίδονται από την πλατφόρμα YouTube TV της Google pay, μετά από την αποτυχία των σχετικών διαπραγματεύσεων, όπως ανέφεραν αργά το βράδυ της Πέμπτης, το αμερικανικό περιοδικό Variety και η εφημερίδα the Los Angeles Times.

Η Disney και η Google δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα σχολιασμού του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters εκτός του ωραρίου εργασίας.

Η YouTube TV κατηγόρησε την Disney οτι χρησιμοποίησε απειλές blacout για να εκβιάσει την υψηλότερη τιμολόγηση, ενώ δεσμεύτηκε για χορήγηση πίστωσης 20 δολαρίων στους συνδρομητές στην περίπτωση που συνεχιστεί η διακοπή. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, CNBC

