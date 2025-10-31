#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ ο πληθωρισμός στη Γαλλία και τον Οκτώβριο

Η μέτρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε ετήσιο επίπεδο στο 0,9% μετά το 1,1% του Σεπτεμβρίου. Ο στόχος της κεντρικής τράπεζας είναι 2%.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 10:50

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία επιβραδύνθηκε περαιτέρω κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, καθώς μειώθηκαν τα ενεργειακά κόστη και η αύξηση των τιμών των τροφίμων επιβραδύνθηκε.

Η μέτρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε ετήσιο επίπεδο 0,9% μετά το 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία Insee.

Το αποτέλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

 

