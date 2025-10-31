ΟΗΕ: Εκατοντάδες άνθρωποι ενδέχεται να εκτελέστηκαν κατά την κατάληψη πόλης του Σουδάν

Εκατοντάδες Σουδανοί πολίτες και άοπλοι μαχητές ενδέχεται να σκοτώθηκαν κατά την κατάληψη της επί μακρόν πολιορκημένης πόλης αλ-Φασίρ από τις σουδανικές παραστρατιωτικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η πόλη, το τελευταίο σημαντικό προπύργιο του στρατού του Σουδάν στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, έπεσε στα χέρια των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) την Κυριακή, με αποτέλεσμα να τερματισθεί η 18μηνη πολιορκία.

«Εκτιμούμε ότι ο αριθμός των νεκρών αμάχων και όσων τέθηκαν εκτός μάχης κατά την επίθεση των ΔΤΥ στην πόλη και τις οδούς εξόδου της, καθώς και τις ημέρες μετά την κατάληψη, θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατοντάδες», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Σέιφ Μαγκάνγκο, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, περιγράφοντας μαρτυρίες για συνοπτικές εκτελέσεις και μαζικές δολοφονίες.

Ένας μάρτυρας περιέγραψε τη δολοφονία μερικών εκατοντάδων ανδρών από μαχητές που εκστόμιζαν προσβολές ρατσιστικού περιεχομένου και στη συνέχεια άρχισαν να πυροβολούν. Ένας υψηλόβαθμος διοικητής των ΔΤΥ χαρακτήρισε τις αναφορές για δολοφονίες «υπερβολή των μέσων ενημέρωσης» από τον στρατό και τους συμμάχους του μαχητές «για να καλύψουν την ήττα και την απώλεια του αλ-Φασίρ». Η ηγεσία των ΔΤΥ είχε διατάξει έρευνες για τυχόν παραβιάσεις από άτομα των ΔΤΥ και αρκετοί είχαν συλληφθεί, είπε.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη εν μέσω αναταραχής και ορισμένες από τις μαρτυρίες για τις θηριωδίες στην πόλη αλ-Φασίρ προέρχονται από τους επιζήσαντες που περπάτησαν για τρεις ή τέσσερις μέρες μέχρι να φθάσουν στην πόλη Ταουίλα, ανάφερε ο ίδιος.

Ο Μαγκάνγκο δήλωσε ότι το γραφείο έχει συγκεντρώσει μαρτυρίες από εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον 25 γυναίκες βιάστηκαν ομαδικά όταν μαχητές των ΔΤΥ εισήλθαν σε ένα καταφύγιο για εκτοπισμένους κοντά στο πανεπιστήμιο.

«Μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι το προσωπικό των ΔΤΥ επέλεξε γυναίκες και κορίτσια και τα βίασε υπό την απειλή όπλου, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους εκτοπισμένους - περίπου 100 οικογένειες - να εγκαταλείψουν την τοποθεσία εν μέσω πυροβολισμών και εκφοβισμού ηλικιωμένων κατοίκων», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιρχάνα Σπόλιαριτς, δήλωσε ότι οι κακοποιήσεις στο αλ-Φασίρ ήταν αδικαιολόγητες. «Οι ζωές στο Σουδάν εξαρτώνται τώρα από την ανάληψη ισχυρής και αποφασιστικής δράσης για τον τερματισμό αυτών των φρικαλεοτήτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ