Νοικιάζουν... κινητήρες οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών αεροσκαφών

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών αεροσκαφών εκμεταλλεύονται την κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αποκομίζοντας κέρδη από την ενοικίαση των κινητήρων τους σε όσους αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στην επισκευή των δικών τους αεροσκαφών.

Η αεροδιαστημική βιομηχανία έχει πληγεί από ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και ανταλλακτικά μετά την πανδημία του Covid-19, γεγονός που έχει οδηγήσει σε παρατεταμένες καθυστερήσεις στις παραδόσεις κινητήρων και αεροσκαφών, τόσο για ιδιωτικά όσο και για εμπορικά τζετ.

Ειδικοί του κλάδου ανέφεραν στους Financial Times ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενοικιάσουν μόνο τον κινητήρα, καθώς είναι δεμένοι με τα εξατομικευμένα εσωτερικά των αεροσκαφών τους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν χρυσά και μαρμάρινα είδη ή μεγάλους χώρους κινηματογραφικών προβολών.

Η Laura Uberoi, επικεφαλής του τομέα χρηματοδότησης ιδιωτικού πλούτου στη δικηγορική εταιρεία Addleshaw Goddard, δήλωσε:

«Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που βλέπω οικογένειες να αποκομίζουν κέρδη από τα ιδιωτικά τους τζετ, τα οποία συνήθως αποτελούν υποχρεώσεις με διαρκώς μειούμενη αξία».

Η ενοικίαση ενός κινητήρα μεσαίου μεγέθους τζετ για μερικές ημέρες μπορεί να κοστίσει περίπου 50.000 δολάρια, ενώ η αφαίρεσή του μπορεί να πραγματοποιηθεί σχετικά γρήγορα, ακόμη και μέσα σε ένα βράδυ.

«Κανονικά, αυτό δεν συνέβαινε στα ιδιωτικά τζετ, καθώς τα αεροσκάφη βρίσκονται σε συνεχή χρήση», πρόσθεσε η Uberoi, «όμως η πρακτική αυτή αυξάνεται τα τελευταία πέντε έως οκτώ χρόνια, καθώς το οικονομικό κίνητρο την καθιστά συμφέρουσα».

Ο Kevin Michaels, διευθύνων σύμβουλος της AeroDynamic Advisory, δήλωσε ότι υπάρχει «ένα γνωστό πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα μικρών κινητήρων πρόωσης», το οποίο προκαλεί καθυστερήσεις στη συντήρηση και στις επισκευές. Οι εταιρείες ενοικίασης διαθέτουν συνήθως μικρούς στόλους και ελάχιστους εφεδρικούς κινητήρες, πρόσθεσε.

«Οι χρόνοι επιστροφής (turnaround times) κυμαίνονται κατά μέσο όρο από τέσσερις έως έξι μήνες, και σε ορισμένες περιπτώσεις από οκτώ έως δέκα, έναντι δύο έως τριών μηνών που ήταν το συνηθισμένο», σημείωσε. «Αυτό αυξάνει τη ζήτηση για εναλλακτικούς κινητήρες προς ανταλλαγή».

Οι Pratt & Whitney, Rolls-Royce και Honeywell αποτελούν τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων τέτοιων αεροσκαφών.