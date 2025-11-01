#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παραδίδονται οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Ποκρόβσκ

Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις στη σημαντική πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας, έχουν αρχίσει να παραδίδονται, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 15:20

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις στη σημαντική πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας, έχουν αρχίσει να παραδίδονται μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την είδηση από το πεδίο της μάχης.

