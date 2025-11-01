BYD: Κατά 12% μειώθηκαν οι πωλήσεις τον Οκτώβριο

Υπό πίεση παρέμεινε και τον Οκτώβριο η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, καθώς σήμερα Σάββατο (1/11) ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις τον περασμένο μήνα μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, στις 441.706 μονάδες. Τον Οκτώβριο του 2024, η εταιρεία είχε πουλήσει 502.675 οχήματα.

Την περασμένη Πέμπτη, η BYD ανέφερε μια ακόμη πτώση στα τριμηνιαία κέρδη, καθώς ο εντεινόμενος εγχώριος ανταγωνισμός και ο αυστηρός έλεγχος του κλάδου ασκούν πίεση στις προοπτικές πωλήσεων της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα κέρδη του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 7,82 δισεκατομμύρια γιουάν (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την εταιρεία. Η BYD σημείωσε πτώση των συνολικών εσόδων κατά 3% στα 194,98 δισεκατομμύρια γουάν, υπολείποντας των εκτιμήσεων για 216 δισεκατομμύρια γουάν.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα τη Σενζέν παρέδωσε 1,15 εκατομμύρια οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων και των υβριδικών plug-in, κατά τη διάρκεια της περιόδου, σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Στον αντίποδα, οι ανταγωνίστριες Geely και Chongqing Changan ανέφεραν αύξηση των πωλήσεων του τρίτου τριμήνου κατά 96% και 84% αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο αγωνίζεται να διατηρήσει την κυριαρχία της στην εγχώρια αγορά της Κίνας, όπου ο παρατεταμένος πόλεμος τιμών προκαλεί ανησυχίες στην κυβέρνηση ότι ο σκληρός ανταγωνισμός θα μπορούσε να βλάψει την ποιότητα των προϊόντων.