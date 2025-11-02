#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέα μικρή αύξηση παραγωγής πετρελαίου αποφασίζει ο ΟΠΕΚ+

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ αναμένεται σήμερα να εγκρίνουν μια ακόμη περιορισμένη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, περίπου 137.000 βαρελιών την ημέρα, συνεχίζοντας τον ρυθμό των μικρών σταδιακών ενισχύσεων που εφαρμόζουν τους τελευταίους μήνες.

Δημοσιεύθηκε: 2 Νοεμβρίου 2025 - 14:05

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ αναμένεται να υπογράψουν μια ακόμη μικρή αύξηση της παραγωγής για τον Δεκέμβριο, όταν θα συναντηθούν διαδικτυακά αργότερα σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με τους εκπροσώπους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα βασικά μέλη, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, αναμένεται να επικυρώσουν την απόφαση για την επανέναρξη της παραγωγής περίπου 137.000 βαρελιών την ημέρα που είχε σταματήσει, κατά τη συνάντηση που θα ξεκινήσει στις 5 μ.μ. ώρα Βιέννης, ανέφεραν οι εκπρόσωποι.

Το επίπεδο αυτό θα διατηρήσει το ρυθμό των μικρών αυξήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Ο Οργανισμός Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου και οι εταίροι του επαναφέρουν σταδιακά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που είχαν σταματήσει πριν από δύο χρόνια, μετά την ταχεία επανεκκίνηση ενός άλλου επιπέδου παραγωγής νωρίτερα φέτος.

Προχωρούν παρά τα σημάδια ότι εμφανίζεται ένα πολυαναμενόμενο πλεόνασμα και τις προειδοποιήσεις για μεγαλύτερη υπερπροσφορά το επόμενο έτος.

 

