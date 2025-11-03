Μαρία Ζαχάροβα: Η Ιταλία θα καταρρεύσει ολοσχερώς από την οικονομία μέχρι τους πύργους

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χρησιμοποίησε τη μερική κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων, που σημειώθηκε σήμερα στη Ρώμη, για να επιτεθεί στην Ιταλία.

"Εφόσον η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να ξοδεύει άδικα τα χρήματα των φορολογουμένων της για τη στήριξη της Ουκρανίας, η Ιταλία θα καταρρεύσει ολοσχερώς από την οικονομία μέχρι τους πύργους", δήλωσε η Ζαχάροβα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη στη Ρώμη και πηγές του υπουργείου άφησαν να διαρρεύσει ότι "πρόκειται για ανησυχητικές και άθλιες δηλώσεις διότι επιβεβαιώνουν την άβυσσο χυδαιότητας στην οποία κατρακύλησε η ρωσική ηγεσία".

Στο μεταξύ, συνεχίζεται στη Ρώμη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του εργάτη που έχει μείνει παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εξηνταεπτάχρονο Ρουμάνο που συμμετείχε στα έργα συντήρησης του πύργου.

Οι διασώστες επικοινωνούν μαζί του και προσπαθούν να απορροφήσουν με ειδικούς σωλήνες όσα περισσότερα συντρίμμια είναι δυνατόν. Η όλη επιχείρηση, αν χρειαστεί, θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

