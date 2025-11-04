ΕΕ: Σε καλό δρόμο η Αλβανία για να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ως το τέλος του 2027

Την «πρωτοφανή πρόοδο» που έχει σημειώσει τον τελευταίο χρόνο η Αλβανία, στο πλαίσιο της ενταξιακής της διαδικασίας προς την ΕΕ, υπογράμμισαν σήμερα τόσο η Ύπατη Εκπρόσωπος, Κάγια Κάλας, όσο και η Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος.

«Η Αλβανία έχει σημειώσει πρωτοφανή πρόοδο» και φιλοδοξεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις της στα τέλη του 2027, τόνισε η Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος. Όπως εξήγησε, πέντε από τις έξι δέσμες κεφαλαίων διαπραγμάτευσης είναι ήδη ανοιχτές και η έκτη αναμένεται να ανοίξει το Νοέμβριο. «Αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα αποτελεί αναγνώριση της σταθερής πολιτικής δέσμευσης της Αλβανίας και των σαφών φιλοδοξιών της κοινωνίας της για την ένταξη στην ΕΕ. Το 91% των πολιτών της Αλβανίας υποστηρίζει την ένταξη στην ΕΕ, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των υποψήφιων χωρών», τόνισε η Επίτροπος.

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση της Επιτροπής για την Αλβανία καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις θεμελιώδεις αρχές, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Υπογραμμίζεται ότι η επίτευξη του στόχου της Αλβανίας για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το 2027 εξαρτάται από τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής και την προώθηση του πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς. «Με την επιφύλαξη της διατήρησης του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, η Αλβανία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου», αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει στην Αλβανία ότι είναι σημαντική η εφαρμογή των νόμων για την προστασία των μειονοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων, ενώ τονίζει ότι το γενικό πλαίσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να βελτιωθεί. Η Επιτροπή τονίζει ότι κατά το επόμενο έτος, η Αλβανία θα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και να αυξήσει την ικανότητα και τους πόρους της Κρατικής Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες και των τοπικών αρχών. Θα πρέπει, επίσης, να επεκτείνει την απόλαυση του δικαιώματος ιδιοκτησίας και της ασφάλειας δικαίου με την ψηφιοποίηση τίτλων ιδιοκτησίας και την προώθηση των αποζημιώσεων και διασφάλιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης και αφαίρεσης ακινήτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ