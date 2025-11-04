Ferrrari: Αύξηση 2% στα καθαρά κέρδη το τρίτο τρίμηνο

Η Ferrari ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη τρίτου τριμήνου υψηλότερα των προβλέψεων, με τα καθαρά έσοδα να αυξάνονται περισσότερο από 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία σπορ αυτοκινήτων με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας κατέγραψε καθαρά κέρδη 382 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη πρώτου τριμήνου ύψους 367,33 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της Ferrari για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,77 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,4% σε σχέση με πέρυσι, με 3.401 συνολικές παραδόσεις οχημάτων.

«Συνεχίζουμε να προχωρούμε με πεποίθηση και σαφή ορατότητα στην αναπτυξιακή μας πορεία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια.

Η Ferrari επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το 2025, οι οποίες είχαν αναθεωρηθεί προς τα πάνω στις 9 Οκτωβρίου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι αναμένει έσοδα τουλάχιστον 7,1 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος.