Πρώην ναζί πολιτικό τιμά η αυστριακή Βουλή

Την ακύρωση της εκδήλωσης στη μνήμη του αντισημίτη Φραντς Ντινγκχόφερ ζητούν από τον ακροδεξιό πρόεδρο της Βουλής Βάλτερ Ρόζενκραντς Αυστριακοί ιστορικοί.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 21:01

Αυστριακοί ιστορικοί ζητούν με ανοιχτή επιστολή τους να ακυρωθεί μια εκδήλωση που οργανώνει ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βουλής της Αυστρίας για να τιμήσει τη μνήμη ενός ναζιστή πολιτικού.

Ο πρώην δήμαρχος της πόλης Λιντς, αντικαγκελάριος και υπουργός Δικαιοσύνης στα χρόνια του μεσοπολέμου Φραντς Ντινγκχόφερ «ήταν σφοδρός αντισημίτης», υπενθύμισαν.

Ο Ντινγκχόφερ ήταν επίσης «ο ιδρυτής της Παγγερμανικής Ένωσης» και το 1940 εντάχθηκε στο Εθνικοσοσιαλιστικό (Ναζιστικό) Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (NSDAP), επισημαίνουν οι ιστορικοί, τους οποίους στηρίζουν η εβραϊκή κοινότητα της Αυστρίας και τα άλλα κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της χώρας.

Από το 2024 πρόεδρος του κοινοβουλίου είναι ο Βάλτερ Ρόζενκραντς, του FPÖ. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, το ακροδεξιό κόμμα έχει οργανώσει εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ντινγκχόφερ πολλές φορές, υποστηρίζοντας ότι και ο ίδιος ήταν «θύμα του ναζιστικού καθεστώτος» επειδή καθαιρέθηκε και η περιουσία του απαλλοτριώθηκε. Όμως φέτος ο Ρόζενκραντς αποφάσισε να τον τιμήσει με επίσημη εκδήλωση του κοινοβουλίου. Το «Συμπόσιο Ντινγκχόφερ», που θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη, θα είναι αφιερωμένο στην ελευθερία «που κινδυνεύει από τη λογοκρισία και τον δογματισμό», ενώ θα απονεμηθούν μετάλλια και ένα δημοσιογραφικό βραβείο που φέρει το όνομα του ναζιστή πολιτικού.

Αν και αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, το FPÖ, που ιδρύθηκε από πρώην Ναζί αξιωματούχους, δεν κατάφερε να βρει συμμάχους για να σχηματίσει κυβέρνηση. Εξέλεξε όμως τον πρόεδρο της Βουλής, παρά τις διαμαρτυρίες της εβραϊκής κοινότητας.

Ο Ρόζενκραντς, που θα εκφωνήσει ομιλία την προσεχή Τρίτη, δεν απάντησε στα ερωτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά την εκλογή του, δεν ανέλαβε την προεδρία του Εθνικού Ταμείου Αποζημίωσης των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού, το οποίο θα οργανώσει τη Δευτέρα, χωρίς εκείνον, τελετή στο κοινοβούλιο για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του.

Την επόμενη εβδομάδα η χώρα θα τιμήσει την επέτειο της Νύχτας των Κρυστάλλων, όταν, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 1938, συναγωγές πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν και Εβραίοι σκοτώθηκαν στην προσαρτημένη Αυστρία. Πέρυσι, ο Βάλτερ Ρόζενκραντς δεν είχε προσκληθεί στις τελετές. Προσπάθησε να οργανώσει μια δική του, χωρίς τη συμμετοχή της εβραϊκής κοινότητας, όμως διαδηλωτές τον εμπόδισαν να καταθέσει στεφάνι, γεγονός πρωτοφανές στην αυστριακή ιστορία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

