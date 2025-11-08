Η Ρωσία ζητά εξηγήσεις από την Σερβία για την πώληση όπλων στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Βελιγράδι να δώσει εξηγήσεις για μια δήλωση του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς σχετικά με την πώληση πυρομαχικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία μπορεί να φτάνουν στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου, στις 7 Νοεμβρίου, ότι η Μόσχα ζητά διευκρινίσεις για τη δήλωση του Βούτσιτς πως αδιαφορεί που πηγαίνουν τα όπλα που πουλάει σε χώρες τις ΕΕ, «ακόμα κι αν αυτά θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Ουκρανία».

Η δήλωση αυτή έγινε στο γερμανικό πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό Cicero όπου στις 30 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε συνέντευξη με τον Σέρβο πρόεδρο. Ο Βούτσιτς εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να αυξήσει τις εξαγωγές πυρομαχικών προς την ΕΕ δηλώνοντας ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα αν θα καταλήξουν στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. «Ας κάνουν οι αγοραστές ότι θέλουν με το υλικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέρβος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Cicero.

Η Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε ότι οι δηλώσεις Βούτστιτς υποδεικνύουν συμπεριφορά διχασμένης προσωπικότητας.

«Ξέρετε, όταν διαβάζω όλες αυτές τις συνεντεύξεις του προέδρου της Σερβίας, αναρωτιέμαι — άραγε υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος Βούτσιτς εκεί; Δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτές οι συνεντεύξεις δίνονται από εντελώς διαφορετικά άτομα. Ακούμε μια δήλωση του όταν βρίσκεται στη Μόσχα και μία εντελώς διαφορετική όταν μιλάει από άλλα γεωγραφικά σημεία» σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας εξέφρασε έκπληξη για το σχόλιο της Ζαχάροβα.

«Επισημαίνουμε ότι η Σερβία είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος που λαμβάνει αποφάσεις αποκλειστικά σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα. Αναμένουμε από τους εκπροσώπους φιλικών κρατών να σεβαστούν αυτό το γεγονός», δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών Νέβενα Γιοβάνοβιτς. Υπενθύμισε δε στη Μόσχα ό,τι η Σερβία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούνται τριγμοί στις σχέσεις Βελιγραδίου - Μόσχας λόγω των σερβικών πυρομαχικών που χρησιμοποιεί ο στρατός της Ουκρανίας.

Η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούνιο ότι οι σερβικές εταιρείες έχουν αυξήσει τις έμμεσες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία μέσω χωρών της ΕΕ, όπως η Τσεχία και η Βουλγαρία. Ο πρόεδρος Βούτσιτς προκειμένου να καθησυχάσει την Μόσχα δήλωσε τότε ότι αναστέλλονται όλες οι εξαγωγές όπλων και πολεμικού υλικού.

Η Σερβία αποτελεί χώρα εξαγωγής πολεμικού υλικού κυρίως πυρομαχικών πυροβολικού. Ήταν ο βασικός προμηθευτής του στρατού του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και την έναρξη της εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας. Εξάγει επίσης πυρομαχικά πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος στο Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Νότια Αφρική, την Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ