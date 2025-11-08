Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους που μάζευαν ελιές

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ομάδα Παλαιστίνιων χωρικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν ελιές κοντά σε εβραϊκό οικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Δύο εργαζόμενοι του πρακτορείου Reuters, μια δημοσιογράφος και ένας σύμβουλος ασφαλείας που τη συνόδευε ήταν μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους άνδρες που κρατούσαν ραβδιά και γκλομπ και εκτόξευαν μεγάλες πέτρες, σε περιοχή κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Μπεϊτά.

Η περιοχή, στα νότια της πόλης Ναμπλούς, τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημείο ανάφλεξης για επιθέσεις εποίκων, που αυξήθηκαν σε όλη τη Δυτική Όχθη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, πριν από δύο χρόνια. Τέτοιες επιθέσεις κλιμακώνονται την εποχή της συγκομιδής, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

Καθώς ο αριθμός των επιθέσεων αυξάνεται, Ισραηλινοί και άλλοι ακτιβιστές συχνά ενώνονται με τους Παλαιστίνιους για να στηρίξουν το δικαίωμά τους να μαζεύουν τις ελιές τους, ενώ παράλληλα καταγράφουν και τα βίαια επεισόδια. Ακτιβιστές ή ντόπιοι Παλαιστίνιοι συχνά ενημερώνουν τις δημοσιογράφους για τα σχέδιά τους για το μάζεμα της ελιάς, ώστε να βρίσκονται εκεί για να κάνουν ρεπορτάζ, ιδίως στα σημεία ανάφλεξης, όπως κοντά σε φυλάκια εποίκων. Αυτού του είδους τα φυλάκια, που κάποιες φορές είναι τροχόσπιτα αν όχι πιο ανθεκτικές κατασκευές, δεν έχουν την έγκριση των ισραηλινών αρχών. Οι Παλαιστίνιοι και οι περισσότερες χώρες τα θεωρούν παράνομα, με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά το Ισραήλ το αμφισβητεί.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι έστειλε στρατιώτες στην περιοχή, αφού έλαβε αναφορές περί αντιπαράθεσης, όπως τη χαρακτήρισε.

Οι μάρτυρες είπαν ότι δεν είδαν Ισραηλινούς στρατιώτες στο σημείο.

«Οι IDF καταδικάζουν οποιαδήποτε βίαιη πράξη και θα συνεχίσουν να ενεργούν για να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του προς το πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αστυνομία θα εξετάσει το συμβάν.

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, περίπου 30 χωρικοί και ακτιβιστές, καθώς και περίπου 10 δημοσιογράφοι, είχαν συγκεντρωθεί για τη συγκομιδή, όταν δεκάδες άνδρες κατέβηκαν από ένα φυλάκιο σε έναν λόφο και εξαπέλυσαν επίθεση, χτυπώντας τους με ξύλα. Χτύπησαν επίσης κατ’ επανάληψη τη φωτορεπόρτερ του Reuters Ρανίν Σαουάφτα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να προστατευτεί.

Ο Τζόναθαν Πόλακ, Ισραηλινός ακτιβιστής που ήταν μάρτυρας του επεισοδίου, είπε ότι ενεπλάκησαν περίπου 50 μασκοφόροι έποικοι, ενώ αυτοί που επιτέθηκαν στη Σαουάφτα «την ξυλοκόπησαν ανελέητα, συνεχίζοντας να τη λιθοβολούν ενώ βρισκόταν στο έδαφος και συνεχίζοντας να επιτίθενται σε όποιον ερχόταν να τη βοηθήσει». Είπε ότι οι έποικοι φώναζαν στα εβραϊκά φράσεις όπως «Φύγετε από εδώ».

Η Σαουάφτα συνοδευόταν από τον σύμβουλο ασφαλείας του Reuters Γκραντ Μπόουντεν, ο οποίος χτυπήθηκε ενώ προσπαθούσε να την προστατεύσει. Ο φωτογραφικός εξοπλισμός της καταστράφηκε. Και οι δύο φορούσαν κράνη και έφεραν την ένδειξη «Τύπος» στα προστατευτικά γιλέκα τους. Το κράνος της Σουάφτα έφερε ένα μεγάλο βαθούλωμα μετά την επίθεση. Ασθενοφόρο μετέφερε και τους δύο για εξετάσεις και νοσηλεία σε νοσοκομείο της Ναμπλούς.

Πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν το επεισόδιο και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, ώστε να διασφαλιστεί πως οι δημοσιογράφοι μπορούν να εργάζονται ελεύθερα», ανέφερε το πρακτορείο Reuters σε ανακοίνωσή του.

Οι Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, οι περισσότερες σε μηνιαία βάση από το 2006, όταν ο ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει αντίστοιχα επεισόδια. Ισραηλινές οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι τέτοια συμβάντα σπανίως διερευνώνται από τις ισραηλινές αρχές, ενώ οι δράστες σπανίως λογοδοτούν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ