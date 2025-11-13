#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκρηκτική άνοδος της υπέρτασης στα παιδιά, διπλασιάστηκαν τα περιστατικά

Πάνω από 114 εκατομμύρια νέοι ζουν σήμερα με υπέρταση, με την παχυσαρκία να αναδεικνύεται ως ο βασικός «ένοχος». Σχεδόν 1 στα 10 παιδιά πάσχει από «κρυφή» υπέρταση που δεν εντοπίζεται στις ιατρικές εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 10:52

Η συχνότητα εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά και έφηβους κάτω των 19 ετών σχεδόν διπλασιάστηκε την τελευταία εικοσαετία, από περίπου 3,2% το 2000 σε πάνω από 6,2% το 2020, σύμφωνα με μετα-ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet Child & Adolescent Health».

Η μελέτη εκτιμά ότι περισσότεροι από 114 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σήμερα με υπέρταση, με την παχυσαρκία να αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της αύξησης. Περίπου 19% των παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία έχουν υπέρταση, σε σύγκριση με το 2,4% των παιδιών και εφήβων με φυσιολογικό βάρος.

Παράλληλα, σχεδόν 9% των παιδιών και εφήβων παρουσιάζουν συγκαλυμμένη υπέρταση, που δεν ανιχνεύεται στις συνήθεις ιατρικές επισκέψεις, αλλά εντοπίζεται μόνο με μετρήσεις εκτός ιατρείου, όπως σε μετρήσεις στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό ποσοστό παιδιών μπορεί να παραμένει αδιάγνωστο.

Επιπλέον, περίπου 8% των παιδιών και εφήβων εμφανίζουν προϋπέρταση, δηλαδή επίπεδα πίεσης υψηλότερα από το φυσιολογικό αλλά όχι ακόμα εντός των ορίων υπέρτασης και αυτό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για πιθανή εξέλιξη σε υπέρταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές και νεφρικές νόσους.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την πιεστική ανάγκη για βελτιωμένο έλεγχο και συντονισμένα διαγνωστικά πρότυπα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κύμα παιδικής υπέρτασης παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι η μετα-ανάλυση αφορά σε 96 μεγάλες μελέτες για 443.000 παιδιά σε 21 χώρες. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς της μελέτης, όπως τη μεταβλητότητα των δεδομένων λόγω διαφορών στις μεθόδους μέτρησης και τις περιφερειακές πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

