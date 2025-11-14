#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Την περασμένη εβδομάδα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο.

Διαμαρτυρία του Πεκίνου για δηλώσεις Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 06:39

Το Πεκίνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να το επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Ταϊβάν, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Ο κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Σουν Ουέιντονγκ κάλεσε (…) τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας στην Κίνα Κέντζι Κανασούγκι για του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τις εσφαλμένες δηλώσεις που έγιναν από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Κίνα», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Την περασμένη εβδομάδα, η κ. Τακαΐτσι δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».

Η ιαπωνική κυβέρνηση διαβεβαίωσε σήμερα ότι η θέση της όσον αφορά την Ταϊβάν, νήσο που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία, παραμένει «αμετάβλητη».

«Η ειρήνη και η σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της Ιαπωνίας (...) Η ιαπωνική κυβέρνηση επιθυμεί πάντα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν να επιλυθούν ειρηνικά μέσω διαλόγου», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ιαπωνικής κυβέρνησης Μινορού Κίχαρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

