#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μακρόν: Ο Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία

Ο δρόμος για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ απαιτεί μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου στην χώρα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στη διάρκεια κοινής συνέντευξης με τον Ουκρανό ομόλογό του τον οποίο δέχθηκε σήμερα στο Παρίσι.

Μακρόν: Ο Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 16:20

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι είναι βέβαιος ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει το ιστορικό της Ουκρανίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο δρόμος για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ απαιτεί μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου στην χώρα, δήλωσε ο Μακρόν κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι τον οποίο δέχθηκε στο Παρίσι σήμερα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησής του εν μέσω μίας έρευνας για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση της χώρας.

Ο Μακρόν ανανέωσε την συμφωνία για την πώληση 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale που κατασκευάζει η γαλλική βιομηχανία Dassault Aviation.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η γαλλική εταιρεία κατασκευής τρένων Alstom υπέγραψε συμφωνία ύψους περίπου 475 εκατομμυρίων ευρώ για να εφοδιάσει με μηχανές τρένων την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Ζελέσνκι : Η συμφωνία για τα Rafale και τα SAMP/T θα ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανία

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε από την πλευρά του ότι η συμφωνία που υπέγραψε η χώρα του με την Γαλλία για την παραλαβή 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και οκτώ αντιαεροπορικών συστημάτων SAMP/T θα ενισχύσουν σημαντικά την άμυνά της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Μιλώντας κατά την διάρκεια της κοινής ενημέρωσης στο Παρίσι, ο Ουκρανός πρόεδρος προσέθεσε ότι η Ουκρανία ενδέχεται μελλοντικά να αρχίσει την συμπαραγωγή μαχητικών Rafale και ελπίζει να συζητήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν πώς θα επιταχυνθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μακρόν: Η Ευρώπη δεν θα κουραστεί να στηρίζει το Κίεβο

Το Κίεβο «παραγγέλνει» 100 Rafale από τη Γαλλία

Οι πρώτες ελληνικές business με ΔΕΠΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Τρεις επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο