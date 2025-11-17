#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο Παρίσι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνάντηση με Μακρόν. Εκτός των μαχητικών αεροσκαφών, στόχος επίσης είναι η αγορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλων.

Το Κίεβο «παραγγέλνει» 100 Rafale από τη Γαλλία

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 12:47

 

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γαλλία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε πως η χώρα του σχεδιάζει την παραγγελία 100 μαχητικών Rafale από τη Γαλλία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός LCI.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι έχει ως βασικό στόχο την υπογραφή ενός «ιστορικού» συμφωνητικού με τη Γαλλία, που προβλέπει την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας μέσω σύγχρονων όπλων, μεταξύ των οποίων δεν είναι μόνο τα Rafale και άλλα μαχητικά, αλλά και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γαλλική βιομηχανία όπλων θα παρουσιάσει στον Ζελένσκι το μαχητικό Rafale, καθώς και τα όπλα του, ενώ παράλληλα προβλέπεται η παρουσίαση συστημάτων νέας γενιάς, όπως το SAMP/T αντι-αεροπορικό σύστημα και drone.

Από τη γαλλική προεδρία υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αυτή “θα θέσει την κορυφαία τεχνογνωσία της Γαλλίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην υπηρεσία της Ουκρανίας”.

Παράλληλα, η Ουκρανία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις και με άλλες χώρες για την ανανέωση του αεροπορικού της στόλου: τον προηγούμενο μήνα υπέγραψε επιστολή προθέσεως (letter of intent) για την απόκτηση 100-150 μαχητικών Gripen από τη Σουηδία.

Η πιθανή παραλαβή 100 Rafale θεωρείται στρατηγική κίνηση για την Ουκρανία, η οποία επιδιώκει να εκσυγχρονίσει μαζικά την πολεμική της αεροπορία και να ενισχύσει τη μακροχρόνια άμυνά της έναντι της ρωσικής απειλής.

 

